Australian Open: Ghem para em italiano e está fora da competição/ Foto: ATP/ Divulgação

Neste sábado (14), foram disputadas as partidas válidas pela última rodada do Qualifying para o primeiro Major da temporada, o Australian Open. Único brasileiro ainda na disputa, André Ghem acabou eliminado depois da derrota para Thomas Fabbiano da Itália.

Ghem vinha de duas vitórias: a primeira contra o compatriota João Souza, o "Feijão", por dois sets a zero, com parciais de 6/2 5/7 e 8/6, em duas horas e 16 minutos. E, na sequência, diante do japonês Yuya Kibi em três sets, com parciais de 2/6 6/3 e 6/1. Porém, na terceira rodada, não foi páreo para o italiano que o venceu em sets diretos, com parciais de 6/4 e 7/6.

LEIA MAIS: Guia VAVEL do Aberto da Austrália 2017

Dessa forma, o Brasil terá três representantes na chave de simples masculina: Thomaz Bellucci - que tem pela frente o australiano Bernard Tomic - Thiago Monteiro, que estreia diante do francês Jo-Wilfried Tsonga e Rogério Dutra Silva, que encara o jovem australiano Jared Donaldson.

Na chave de duplas, estão na disputa os mineiros Marcelo Melo, Bruno Soares e André Sá. Enquanto o ex-número um do mundo joga ao lado do polonês Lukasz Kubot, Soares defende o título ao lado do escocês Jamie Murray e Sá faz dupla com o experiente indiano Leander Paes.

Entre os classificados para a chave principal se destacam: Radek Stepanek da República Tcheca, Frances Tiafoe dos Estados Unidos, Andrey Rublev da Rússia, Bjorn Fratangelo dos Estados Unidos, assim como seu compatriota Ernesto Escobedo, Ivan Dodig da Croácia e Lucca Vanni da Itália.

LEIA MAIS: Guia VAVEL do Australian Open 2017: Bruno Soares e Marcelo Melo, a esperança brasileira

No próximo dia 15 tem início o primeiro Major da temporada, o Australian Open. Nas quadras de Melbourne, estarão os principais nomes do tênis mundial. Na chave masculina, Novak Djokovic defende o título, já, na feminina, a alemã Angelique Kerber é a atual campeã. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.