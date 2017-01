Muguruza vence Erakovic em sua estreia no Australian Open

Garbine Muguruza (7) da Espanha. Foto: Saeed Khan/Getty Images

Na noite desse domingo (15) Garbine Muguruza (7) da Espanha venceu sua primeira partida no Australian Open. No jogo de estreia a campeã de Roland Garros enfrentou Marina Erakovic (110) da Nova Zelândia e venceu por 7-5 6-4. As adversárias já haviam se enfrentado no torneio em 2015, também na primeira rodada e com vitoria da espanhola.

O primeiro set começou parelho com ambas as jogadoras vencendo seu game de serviço, foi apenas no 3-3 que Muguruza conseguiu se impor na partida e quebrar o serviço da neozelandesa. Com um erro não forçado da adversária, a espanhola teve a chance de passar no placar pela primeira vez na partida.

Após estar atrás no placar, Erakovic iniciou uma campanha mais ofensiva contra a adversária e então devolveu a quebra e voltou a empatar a partida. Apesar dos esforços da neozolandesa em conquistar um equilíbrio do jogo, Muguruza logo voltou a se impor e venceu três games seguidos conquistando o primeiro set em 7-5.

Parecia que o terceiro set seria diferente para Erakovic que começou sacando e venceu os três primeiros games. Durante o inicio da segunda parcial, era possível notar que a espanhola estava se sentindo desconfortável e apontava uma lesão na perna direita.

Parecia que tudo estava favorável para Erakovic virar o jogo, no entanto após um game competitivo, Muguruza passou a se defender melhor e criar jogadas com menos erros e empatou o set em 4-4. A numero 7 do mundo não deu mais chances para a neozelandesa e após conquistar cinco games seguidos venceu o jogo com 6-4 no segundo set.

Ao termino da partida a espanhola explicou que realmente não estava fisicamente bem. Na próxima rodada ela enfrentará a americana Samantha Crawford (162). Essa será a primeira vez que as tenistas iram jogar e o fator principal da partida será o estado da lesão de Muguruza.