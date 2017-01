Principal favorito, Murray estreia com vitória contra ucraniano no Australian Open

Nesta segunda-feira (16), ocorreu o primeiro dia de jogos válidos pelo Australian Open, o primeiro Grand Slam do ano. Finalista em cinco oportunidades, o escocês Andy Murray estreou no torneio, jogando pela primeira vez como número um do mundo e principal favorito em Melbourne.

Na primeira rodada, o cabeça de chave número um teve pela frente o ucraniano Illya Marchenko. Contra o 95º colocado no ranking da ATP, Murray precisou de duas horas e 47 minutos para vencer por três sets a zero, com parciais de 7/5 7/6 e 6/2.

Começando de maneira surpreendente, Marchenko dificultou a vida do escocês nos primeiros dois sets. Quebrando o serviço do número um do mundo em três oportunidades, o tenista da Ucrânia levou as parciais até o 12º e 13º games, respectivamente. Entretanto, a partir da vitória no tiebreak, Andy pareceu se encontrar em quadra, ficando com o terceiro e decisivo set com relativa facilidade, para confirmar a vitória.

Na sequência da competição, Sir Andrew Barron Murray enfrenta o jovem russo Andrey Rublev. Aos 19 anos e número 192 do mundo, o tenista da Rússia vem do qualifying. Na estreia, bateu o experiente Yen Hsun Lu de Taipei de virada em quatro sets, com parciais de 4/6 6/3 7/6 e 6/3, em duas horas e 50 minutos.

Agora como número um do mundo, o escocês recentemente declarou que precisava criar motivações para se manter competitivo. Logo no primeiro Grand Slam do ano, Murray já parece ter razões suficientes para jogar em alto nível: depois de cinco vices (2010, 2011, 2013, 2015 e 2016), o natural de Glasgow tem, neste ano, sua maior chance de título, por ser o principal favorito.

