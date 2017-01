Federer retorna às quadras com vitória na estreia do Australian Open

Após seis meses longe das quadras por conta de uma lesão no joelho esquerdo, Roger Federer retornou nesta manhã, 16 de janeiro, para jogar a primeira rodada do Aberto da Austrália. O último jogo do suíço havia sido na semifinal de Wimbledon onde perdeu em cinco sets para o canadense, número três do ranking, Milos Raonic. Federer chegou a jogar no início deste ano a Copa Hopman que é um torneio de pré temporada.

O detentor de 17 Grand Slams enfrentou em sua estréia o austríaco que ocupa a 300ª posição do ranking, Jürgen Melzer e precisou de quatro sets e pouco mais de duas horas de partida para liquidar o jogo e avançar para a segunda rodada.

O primeiro set contou com o austríaco abrindo 4 a 2 após ter conseguido quebrar o serviço de seu adversário. Federer logo conseguiu ameaçar o serviço de seu oponente empatando a partida em 4 a 4. Com mais uma quebra a seu favor, o ex-número um confirmou seu saque e venceu a primeira parcial por 7 a 5.

Após estar em desvantagem de 3 a 1 na segunda série, Melzer cresceu na partida, fez cinco games seguidos vencendo a parcial por 6 a 3 e empatou o jogo em um set a um. O austríaco obteve percentual melhor de pontos vencidos tanto com o primeiro quanto com o segundo serviços.

Apesar de ter disparado menos bolas vencedoras que seu adversário, cinco a 11, cometeu apenas cinco erros não forçados contra 13. O austríaco é o jogador com pior ranking a vencer um set do suíço desde 2006 quando o número 17 do ranking perdeu uma parcial para o número 1078 da temporada, Takao Suzuki.

No terceiro set, Federer quebrou o serviço do número 300 duas vezes e, apenas administrou vantagem para vencer a parcial por 6 a 2 em apenas 29 minutos. Seu adversário ganhou 48% dos pontos com seu primeiro serviço e apenas 33% com o segundo enquanto o suíço, cabeça de chave número 17, alcançou 75% e 67% respectivamente.

A quarta série não foi diferente da terceira. Roger abriu 4 a 1 de vantagem e, conquistou mais uma quebra, fechando a série por 6 a 2 para liquidar a partida em três sets a um. Seu próximo adversário será o americano que garantiu sua vaga na chave principal pelo qualificatório, Noah Rubin.

Este é o primeiro torneio que o suíço disputa fora do top 10 desde 2002. Federer busca seu tão desejado 18º título de Grand Slam. A última vez em que conquistou um Major foi em 2012 em Wimbledon.