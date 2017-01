Tomic joga com facilidade e atropela Bellucci na estreia do Australian Open

(Foto: Getty Images)

Thomaz Bellucci não teve sorte no sorteio da chave principal do Australian Open, primeiro Grand Slam do ano, e encarou na estreia o habilidoso e polêmico australiano Bernard Tomic, 27 do mundo. O último confronto entre os dois havia sido no ano passado em Shezhen, na China, quando o brasileiro levou a melhor com um duplo 6-2.

Tomic começou arrasador logo no início da partida, ao confirmar seu saque e quebrar o do brasileiro no segundo game da partida. O confronto permaneceu com ambos vencendo seus games de serviço, até que, após uma longa batalha quando Bellucci sacava em 2-5, o tenista da casa foi agressivo nos momentos certos para fechar em 6 a 2 a primeira parcial.

O segundo set foi ainda mais fácil para Tomic, que conseguiu a quebra de saque quando vencia por 2-1; ele ainda lutou no quarto game para confirmar seu serviço, Bellucci teve três break points, porém não obteve sucesso em nenhum deles. O australiano venceu a segunda série por fáceis 6 games a 1.

A terceira parcial foi a mais equilibrada de todas, o brasileiro equilibrou a partida, porém não conseguiu ferir o inspirado australiano, que jogava embalado pela fanática torcida local. Os dois confirmaram seus games de saque até que na hora decisiva, Tomic quebrou no 4 a 4 para sacar para o jogo e com tranquilidade avançar à segunda rodada, na qual enfrentará o experiente dominicano Victor Estrella Burgos, que passou em quatro sets pelo britânico Aljaz Bedene.

Thomaz Bellucci se despediu do Major australiano junto com o cearense Thiago Monteiro, que caiu na estreia para o francês Jo-Wilfried Tsonga em uma partida de quatro sets. O último representante brasileiro na chave de simples masculina é o paulista Rogério Dutra Silva, 100 do ranking, que enfrentará o americano Jared Donaldson, nesta terça-feira.