Kerber se impõe, vence Tsurenko e avança no Aberto daAustrália

Primeiro dia de competição no Aberto da Austrália 2017, nesta segunda-feira (16). Abrindo a sessão noturna na quadra Rod Laver, a atual campeã do torneio, Angelique Kerber (#1), estreou e levou a melhor sobre a ucraniana Lesia Tsurenko (#51) ao vencê-la por dois sets a um, parciais de 6-2/5-7/6-2, em pouco mais de 2h de partida.

Quem começou melhor no jogo foi Tsurenko. A ucraniana confirmou rapidamente seu serviço e já alcançava seu primeiro break point logo no segundo game. Não demorou muito para passar o nervosismo inicial de Kerber e a alemã logo passou a se impor no confronto. A partir do quinto game, só deu Angelique. Quatro games seguidos, incluindo duas quebras, para a melhor do mundo e ela já saltava a frente com um set a zero a seu favor.

A segunda parcial parecia ainda mais favorável para Kerber. Ela largou quebrando o serviço de Tsurenko e carregou esta vantagem até sacar no 5-4 para fechar a partida. Porém, a alemã demonstrava ansiedade e a ucraniana se mantinha firme nas trocas de bola. Lesia chegou a salvar um match point e conquistou não só esta quebra, igualando em 5-5, mas também emplacando uma segunda e empatando o jogo com um set para cada lado.

O set decisivo estava no ar e cobrava uma reação da atual campeã. Kerber respondeu à altura, voltou a se impor no confronto e a não dar chances para Tsurenko. A alemã se defendeu de um break point e completou outros dois, fechando a partida desta vez com um 6-2 na última parcial.

O equilíbrio se refletiu nos números finais do jogo. Kerber disparou 27 winners e cometeu 34 erros não-forçados, enquanto Tsurenko acertou 30 bolas vencedoras contra 40 bolas desperdiçadas. A alemã completou 5 das 11 chances de quebra que teve e a ucraniana confirmou apenas 2 de suas 8 oportunidades.

Na segunda rodada do Aberto da Austrália, Angelique Kerber enfrentará sua compatriota Karina Witthoeft (#89). A número um do mundo lidera o confronto com duas vitórias em duas partidas contra ela.