Jogo Serena Williams x Belinda Bencic ao vivo online no Australian Open (0-0)

Google Plus

Atualiza o conteúdo

Enquanto Serena ostenta 22 títulos de Majors, Bencic teve sua melhor campanha no US Open 2014, quando atingiu as quartas de finais, sendo derrotada por Shuai Peng

Para Bencic, essa será apenas sua quarta aparição no Australian Open. No ano passado, fazia boa campanha até ser parada por Maria Sharapova em um duplo 7/5

Williams busca o seu heptacampeonato em Melbourne. Ela foi campeã nos anos de 2003, 2005, 2007, 2009, 2010 e 2015. Perdeu uma final pela primeira vez no ano passado, para a atual número um do mundo, Angelique Kerber.

Em Madri (2014), a americana venceu por 6/2 e 6/1. No ano passado, em Toronto, a natural de Flawil venceu por 3/6 7/5 e 6/4.

Serena e Belinda têm 14 anos de diferença. A americana tem 35 anos e a suíça tem apenas 19.

Serena Williams x Belinda Bencic ao vivo online

Este será o terceiro confronto entre as duas tenistas. No saibro, vitória de Williams. Na quadra dura, vitória de Bencic.

Muito boa noite a você que acompanha a VAVEL Brasil! Hoje estaremos juntos com as emoções de Serena Williams x Belinda Bencic, no Australian Open. Fique conosco!