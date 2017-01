Raonic bate Brown em sets diretos em sua estreia no Australian Open

Nesta terça-feira (17), ocorreu o fechamento da primeira rodada do Australian Open, o primeiro Grand Slam do ano. Na chave de simples masculina, o canadense Milos Raonic garantiu vaga na segunda rodada após vitória diante de Brown.

O cabeça de chave número três do torneio precisou de apenas uma hora e 32 minutos de partida para derrotar Dustin Brown da Alemanha por três sets a zero, com parciais de 6/3 6/4 e 6/2. Na próxima rodada, Raonic encara Gilles Muller de Luxemburgo.

"É óbvio que é muito difícil fazer um jogo sólido contra um adversário como o Brown. Mas fiz o que tinha planejando e saio contente" disse o número três do mundo após a partida. "Saquei muito bem, conquistei as quebras no início dos sets, tive alguns problemas no começo do terceiro set e no final do segundo, mas nada que comprometesse. Devolvi os saques muito bem e estou satisfeito com a minha atuação" completou.

Após conquistar seu primeiro título na ATP, Gilles Muller estreou com um triunfo na Austrália diante do jovem norte americano Taylor Fritz. Em partida disputada, o tenista de Luxemburgo venceu em sets diretos, com parciais de 7/6 7/6 e 6/3, em duas horas e 14 minutos.

Dono de um saque potente, o canadense atual número três tenta enfim se colocar como um rival a altura no top 10 mundial. Raonic tem como melhor desempenho em Slams, o vice-campeonato de Wimbledon em 2016. Na Austrália, avançou até a semifinal em 2014 e 2016. No head-to-head, o atleta tem um recorde de 3x9 contra Murray, 0x8 contra Djokovic, 2x6 contra Nadal e 3x9 contra Federer.

Entre os dias 15 e 29 de janeiro ocorre o primeiro Major da temporada, o Australian Open. Nas quadras de Melbourne, estarão os principais nomes do tênis mundial. Na chave masculina, Novak Djokovic defende o título, já, na feminina, a alemã Angelique Kerber é a atual campeã. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.