Serena supera duelo de gerações contra Belinda Bencic e estreia com vitória em Melbourne

Segundo dia de competição do Australian Open 2017, nesta terça-feira (17). Estreia de Serena Williams (#2) contra a jovem suíça Belinda Bencic (#59), de apenas 19 anos. A norte-americana venceu a partida por dois sets a zero, parciais de 6-4/6-3, em 1h21. Duelo equilibrado que foi decidido a favor de Serena nos detalhes.

As primeiras chances do jogo foram para Bencic, que desperdiçou duas oportunidades de quebra ainda no terceiro game. Não demorou muito para a resposta de Serena chegar e a norte-americana tomou seu serviço logo em seguida. A suíça não diminuiu seu ritmo de jogo e devolveu a quebra com a mesma rapidez de Williams. A igualdade se manteve no placar até a número 2 do mundo atacar o saque da jovem no décimo game e fechar o primeiro set em 6-4.

O primeiro serviço de Serena, que foi seu grande aliado na primeira parcial, foi ainda melhor na segunda. Com seis aces na conta, a norte-americana dominou o último set emplacando cinco games seguidos logo de cara e abrindo 5-0 para a jovem suíça. Bencic chegou a esboçar uma reação e pontuou nos três seguintes games, mas seu jogo não foi suficiente para superar Williams, que fechou o duelo em 6-3.

Nos número finais da partida, Serena disparou 30 bolas vencedoras, tendo cometido a mesma quantidade de erros não-forçados; enquanto Bencic acertou 13 winners e desperdiçou 16 pontos. O saque pesou a favor da número 2 do mundo. Ela teve um aproveitamento de 76% de seu primeiro serviço contra apenas 58% da suíça. Williams completou 4 das 8 oportunidades de quebra e Belinda confirmou 2 dos 4 break points a seu favor.

Na segunda rodada do Australian Open, Serena Williams enfrentará a tcheca Lucie Safarova (#61), que salvou 9 match points contra a belga Yanina Wickmayer (#60) na estreia. Este será o décimo confronto entre as duas, sendo que Serena venceu todas as partidas anteriores.