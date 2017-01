Após levar pneu, Rogerinho vira contra Donaldson e avança no Australian Open

Foto: Getty Images/Darrian Traynor

Com certeza foi um dos jogos mais emocionantes da primeira rodada do Australian Open desse ano. O brasileiro Rogerio Dutra Silva, o Rogerinho, 100° do ranking da ATP, e o norte-americano Jared Donaldson, travaram uma batalha de mais de 3 horas e cinco sets até definir quem avançaria de fase no solo australiano.

Após chegar a estar perdendo por 2-0, com direito a pneu, Rogerinho deu a volta por cima, conseguiu uma virada espetacular e venceu a partida por 3 sets a 2, com parciais de 3/6 0/6 6/1 6/4 e 6/4. Na próxima rodada o brasileiro enfrentará o francês Gilles Simon que derrotou o norte-americano Michael Mmoh por 3 sets a zero.

A partida começou equilibra com os dois trocando pontos. Com uma devolução melhor, o norte-americano 101° do ranking da ATP conseguiu a quebra no sexto game abrindo 4-2 no primeiro set. Com a vantagem no placar, Donaldson só administrou para fechar a primeira parcial em 6/3 e sair na frente do placar.

O segundo set foi um verdadeiro passeio norte-americano. Aproveitando o abatimento do brasileiro, Donaldson conseguiu três quebras seguidas e completou o pneu fechando em 6/0 o set e deixando a vitória bem encaminhada.

Já no terceiro set que poucos acreditavam num panorama diferente da partida, eis que Rogerinho resnace com sua garra habitual e volta para o jogo. Com um tênis agressivo, forçando o saque e indo para cima, o brasileiro chegou a abrir 5/0 no set. Depois do norte-americano confirmar seu serviço, o brasileiro sem dificuldades fechou a parcial em 6/1.

O jogo era outro, e no quarto set o brasileiro novamente optou pela pressão e agredir o adversário em quadra, conseguindo assim a quebra no quarto game, tendo apenas que administrar a vantagem para fechar em 6/4 e levar a decisão ao quinto set.

A partida seguia favorável ao brasileiro, que conquistou a quebra logo de cara na parcial. Já Donaldson pediu atendimento no terceiro game, por um problema no púbis. Após a parada, o norte-americano retornou mais ligado em quadra e devolveu a quebra, empatando em 2-2 o set. Rogerinho não desanimou e no game seguinte quebrou o adversário mais uma vez.

O brasileiro chegou a ter um match point no nono game, mas só acabou fechando mesmo no décimo, quando confirmou seu serviço para fechar o set em 6/4 e a partida em 3 a 2.