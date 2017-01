Rafael Nadal vence Mayer com tranquilidade e avança à segunda rodada do Australian Open

Rafael Nadal, o cabeça de chave nove do torneio, não teve dificuldades em sua primeira rodada no Australian Open onde enfrentou o alemão Florian Mayer, número 49 do ranking. O espanhol venceu a partida em sets diretos e com duração de pouco mais de duas horas. Nadal quebrou o serviço de seu adversário três vezes durante o jogo, uma em cada set e apenas administrou a vantagem para vencer as séries com parciais de 6/3 6/4 6/4.

O detentor de 14 Grand Slams não teve seu serviço ameaçado em nenhum momento da partida. Afirma que quando vence seu saque, duas coisas acontecem: “Obviamente você precisa sacar bem – isso é o mais importante – eu não sou o jogador que vence por ter disparado aces ou por ganhar muitos pontos livres. Quando estou ganhando muitos games de serviço, é porque estou jogando bem na linha de base”.

O tenista hispânico complementa dizendo que a primeira rodada nunca é fácil, sempre há um pouco de nervosismo no início. “Eu não joguei contra um adversário fácil, a forma como joga não é convencional, ele muda muito o ritmo do ponto, muda com um slice e depois dispara uma bola vencedora. Não é fácil ler seu jogo.”

Nadal foi superior que Mayer com o percentual de pontos vencidos tanto com o primeiro quanto com o segundo saque perdendo apenas um total de 16 pontos enquanto o número 49 apenas com o primeiro saque perdeu 25. O alemão cometeu menos erros não forçados, 27 a 31, mas, em compensação, disparou menos bolas vencedoras, 26 a 39.

O bom desempenho agradou o espanhol, que disse estar feliz - Estou feliz da forma que joguei. Eu joguei bem todos os pontos chave. Isso é muito importante para mim.

Seu adversário na próxima rodada será o cipriota Marcos Baghdatis, que foi favorecido após o começo do segundo set com a desistência de seu adversário, o russo Mikhail Youzhny.