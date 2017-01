Angelique Kerber vence Carina Witthoeft no Australian Open (2-1)

Atualiza o conteúdo

Eu sou João Luiz e me despeço de todos que nos acompanharam aqui na VAVEL Brasil. Continue com o melhor do tênis conosco!

8º GAME Com forehand para fora, jogo termina com 6/2 para Kerber no 3º set em partida tensa além do normal para a líder e atual campeã do torneio

7º GAME Witthoeft até tenta, mas Angelique se mostra firme desde o ace para o 15-0, até o saque com 40-15 que Carina isolou na paralela. 5/2 e Kerber recebe o saque para tentar a quebra e o fechamento do jogo

6º GAME Carina firme nas trocas desta vez e consegue confirmar seu 1º saque neste set. 4/2 Kerber

5º GAME No game mais tenso do jogo até aqui, Kerber volta a abusar de dupla de falta e erros, se complicando demais e dando chances para Witthoeft, que desperdiça nos momentos decisivos e não consegue a quebra. 4/1 Kerber

4º GAME Witthoeft fica nervosa com retorno de Kerber ao seu melhor, e começa a errar demais. Preço pago com nova quebra de saque e 3/1 para Angelique

3º GAME Game rápido e muito bem sacado de Angelique. Não deu chance alguma para Carina e fecha de 0. 2/1 neste set decisivo

2º GAME Game complicado para Witthoeft, que vê Kerber voltar ao seu melhor nas defesas. 1/1 e quebra devolvida

3º SET 1º GAME Kerber em um dos piores games de saque seus, sendo quebrada de 0-40 errando desde saque, até simples forehand padrão

TIE BREAK Em uma parte final de 2º set horroroso de Kerber, Carina consegue vencer por 7/3 e chama o 3º set na Rod Laver Arena. Líder do ranking extremamente irritada com seu jogo errático até aqui

12º GAME Com muito drama novamente, Kerber sofre para sacar contra o sol e leva pedrada atrás de pedrada, tendo suas defesas minadas em muitos pontos. Porém, novamente, erros bobos no fundo de quadra de Carina ajudam, e temos 6/6 e Tie Break pela frente

11º GAME Game de saque de Carina tranquilo, com bons servicos e Kerber novamente errando mais do que se ve frenquentemente. 6/2 para Witthoeft no 2º set

10º GAME Novamente game com dificuldade para Kerber conseguir confirmar, levando bolas bem pesada de Witthoeft. 5/5 no 2º set

9º GAME Jogo defensivo de Angelique ajuda, porém não o suficiente para segurar todos os ataques de Carina, que vence o game e abre 5/4 no 2ºset. Líder do ranking sai balançando a cabeça, irritada com seus erros

8º GAME Kerber tem muito trabalho para confirmar, ficando na igualdade em 3 momentos. 4/4 no 2ºset

No 2º set, Witthoeft joga melhor conseguindo confirmar alguns saques e até conquistar 1 quebra, porém levando outra. Jogo em 4/3 para Carina neste momento

Jogo iniciado com Kerber comandando os golpes e jogadas de fundo, tendo poucos erros. Carina não consegue trabalhar bem no 1º set com o jogo e a número 1 do mundo já abre 1/0 aplicando 6/2. Um total de 25 erros não forçados e 6 duplas faltas foram cometidas por Carina no set.

Carina busca repetir a 3º rodada de Australian Open que fez em 2015, enquanto Kerber é a atual campeã da chave feminina do torneio

O duelo entre a líder do ranking da WTA contra a 89º do mundo vai acontecer pela 3º vez no circuito profissional e ambas as vezes no mesmo torneio: o Grand Slam de Wimbledon. Em 2015, duplo 6/0 para Kerber e ano passado, 7/6 e 6/1 novamente para Kerber

Já Witthoeft teve trabalho nos únicos 2 sets que disputou, ganhando da japonesa Eri Hozumi marcando 7/5 e 7/6 na partida de estreia do aberto australiano

A número 1 do mundo entra na Rod Laver Arena após um jogo um tanto quanto complicado na 1º rodada contra a ucraniana Lesia Tsurenko. Precisou dos 3 sets para pasar de fase

Boa noite a você fã de tênis e que acompanha a VAVEL Brasil. A partir de agora você vai acompanhar o duelo "caseiro" entre as alemãs Angelique Kerber e Carina Witthoeft.