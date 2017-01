Nishikori supera Chardy e avança à terceira rodada em Melbourne

Google Plus

Nesta quarta-feira (18), aconteceram as partidas que abriram a segunda rodada do Australian Open, o primeiro Grand Slam do ano. Cabeça de chave número cinco, o japonês Kei Nishikori garantiu vaga na próxima fase depois da vitória sobre Chardy.

Depois do difícil confronto de primeira rodada, no qual o tenista do Japão precisou de três horas e 34 minutos para derrotar o russo Andrey Kuznetsov por três sets a dois, com parciais de 5/7 6/1 6/4 6/7 e 6/2, Nishikori teve uma ótima atuação diante de Jeremy Chardy da França. Em sets diretos (6/3 6/4 e 6/3) o japonês venceu em um pouco mais de duas horas em quadra.

"Foi uma boa partida, definitivamente melhor que a primeira, apesar de ter oscilado tanto no segundo, quanto no terceiro set" avaliou Kei, que não teve seu serviço quebrado durante toda a partida.

O próximo adversário do japonês será o eslovaco Lukas Lacko que vem do qualifying. Na chave principal, o tenista da Eslováquia bateu o espanhol Albert Ramos Vinolas e, mais recentemente, o israelense Dudi Sela por três sets a um, com parciais de 2/6 6/3 6/2 e 6/4.

O japonês costuma dar trabalho aos grandes. Atual número 5, Kei Nishikori é dono de um jogo versátil e estiloso. Mas terá que fazer mais que isso para ser competitivo. Na única final de Slam que disputou, foi derrotado por Marin Cilic, no US Open 2014. No currículo, possui duas vitorias sobre Djokovic, Nadal, Federer e Murray, por isso não pode ser desconsiderado.

