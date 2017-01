Sem perder sets, Federer vence e avança à terceira rodada do Australian Open

Sem perder sets no torneio, Roger Federer vence em cima da promessa de 20 anos norte-americana, Noah Rubin em uma partida que durou pouco mais de duas horas.

A primeira parcial contou com equilíbrio entre os dois tenistas que confirmaram seus serviços até o 11º game. Sacando com a desvantagem de 5 a 6, Rubin não soube lidar com a pressão, foi quebrado e fez assim com que o suíço vencesse a primeira série por 7 a 5. Federer obteve percentual superior que o americano com pontos vencidos tanto com o primeiro quanto segundo serviços. O ex-número um perdeu apenas dois pontos com seu segundo saque. Foi superior também ao disparar quatro aces contra dois e não cometeu nenhuma dupla falta.

O segundo set continuou equilibrado, mas Federer logo conseguiu quebrar o serviço de seu adversário e abriu 5 a 2. Com cada tenista confirmando seu saque, não demorou para o atual cabeça de chave número 17 vencer também a segunda parcial por 6 a 3. Apesar de ter cometido seis erros não forçados contra 14, Rubin disparou apenas quatro bolas vencedoras enquanto seu adversário disparou 18.

Com saque melhor na terceira série, o americano abriu a vantagem de 4 a 1 na parcial. A jovem promessa chegou a ter set points enquanto o suíço sacava em 2 a 5, mas não conseguiu aproveitar nenhuma oportunidade. Ao sacar para o set em 5 a 3, Rubin teve seu serviço quebrado. Com cada tenista confirmando seu saque, a partida se encaminhou para o tie break.

O tie break foi equilibrado até o sexto ponto, onde cada tenista pontuou três vezes. O detentor de 17 Grand Slams conquistou os pontos seguintes e abriu 5 a 3 de vantagem. Com uma dupla falta do americano, o suíço sacou para a partida em 6 a 3. Sem desperdiçar a oportunidade, Federer venceu o set para liquidar a partida em três sets a zero com um erro forçado de direita do americano.

Roger Federer enfrentará na próxima rodada o tcheco Tomas Berdych, cabeça de chave dez, que venceu em sets diretos o americano Ryan Harrison.