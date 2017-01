Rogério Dutra Silva x Gilles Simon ao vivo pela segunda rodada do Australian Open

Atualiza o conteúdo

O horário previsto é para não antes das 23h!

A partida será a segunda da quadra de número 20 do complexo em Melbourne, logo após do confronto de duplas entre o franceses Herbert/ Mahut e Mannarino/ Shamasdin.

Rogério Dutra Silva x Gilles Simon ao vivo online!

Já o francês derrotou Michael Mmoh dos Estados Unidos em sets diretos, com parciais de 6/1 6/3 e 6/3.

O brasileiro vem de vitória sobre o norte americano Jared Donaldson por 3 sets a 2, com parciais de 3/6 0/6 6/1 6/4 e 6/4.

Para Rogério, esta é a décima aparição em uma chave principal de Major. No Australian Open, é sua estreia. Em Slams, já fez jogos contra Djokovic e Nadal.

Ídolos do público australiano, Roy Emerson e Rod Laver são dois dos maiores vencedores do torneio, juntamente com Novak Djokovic e Roger Federer. Na categoria feminina, a maior campeã é Margaret Court, que dá nome a uma das quadras do complexo de Melbourne Park.

Quando se fala do Aberto da Austrália, todos sabemos que o torneio de Melbourne merece ser elogiado. Com modernidade, atenção e cuidado para com o público, a direção da competição é uma das mais competentes do circuito. E na próxima segunda-feira (16), terá início o primeiro Grand Slam do ano. Celebrando sua 105° edição, o torneio que traz mais público para suas quadras contará novamente com a participação dos melhores tenistas do mundo.

Seja bem-vindo! Nesta madrugada de quinta-feira (19), a VAVEL Brasil transmite lance a lance da partida do último brasileiro que ainda está vivo na chave principal do Australian Open! Rogério Dutra Silva, o "Rogerinho", enfrenta o francês Gilles Simon!