Juvenis brasileiros avançam na Copa Barranquilla

Esta quarta-feira (18) foi boa para os brasileiros no G1 de Barranquilla. Dos quatro que entraram em quadra pela chave masculina, três avançaram às oitavas de final.

Na parte de cima da chave, o paulista Mateus Alves, 134 do ranking juvenil, treinado pelo ex top 100 da ATP Thiago Alves, conseguiu uma vitória tranquila por 6-2 6-1 em cima do argentino Bruno Caula, que veio do qualificatório. Mateus já havia conseguido grande resultado na primeira rodada ao eliminar o cabeça de chave 10 Sergio Hernandez da Colômbia e desafia agora o argentino Juan Otegui, 7º favorito.

Na parte de baixo, Matheus Pucinelli, 185 da ITF, conseguiu grande vitória contra o 12º favorito Nicolas Mejia, da Colômbia. O brasileiro venceu em três com parciais de 6-3 5-7 6-4 e enfrentará o mexicano Alan Rubio, cabeça 6 da competição.

Outro brasileiro a avançar foi Gilbert Klier, 479, que bateu o turco Kirac Bekisoglu de virada com parciais de 4-6 6-4 6-2. Gilbert, que veio do qualifying, eliminou na primeira rodada o segundo favorito da competição, o argentino Francisco Vittar, 22º melhor juvenil do mundo, em sets diretos e agora enfrenta o também argentino Francisco Acosta por uma vaga nas quartas.

João Lucas Reis, Nathalia Gasparin, Marina Figueiredo e Vitoria Okuyama não conseguiram avançar no dia de hoje na chave de 18 anos em simples. João Pedro Ferreira e Nathalia Gasparin são os únicos vivos ainda nas duplas.

Na chave de 14 anos, que acontece na cidade de Cali, Richard Gama, Gabriel Constantino e Julia Munhoz foram derrotados em simples. Nos 16 anos, apenas Gabriel Busato avançou às quartas no masculino, os demais jogadores: Jackson Xavier, Herick Isago e Bruno Oliveira foram eliminados. Na chave feminina, Nalanda Silva e Luiz Fullana venceram e se enfrentarão por uma vaga na final; outra representante brasileira, Isabel Ulhoa foi derrotada.