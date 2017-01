Serena vence Safarova e segue sem perder sets no Australian Open

Quarto dia de competição do Australian Open 2017, nesta quinta-feira (19). Pela segunda rodada da chave feminina, Serena Williams (#2) despachou a tcheca Lucie Safarova (#61) por dois sets a zero, parciais de 6-3/6-4, em 1h28 de partida. A norte-americana se saiu melhor nos momentos decisivos, enquanto Safarova não aproveitou uma chance sequer de suas seis oportunidades de quebra.

O duelo começou equilibrado e os primeiros break points foram surgir apenas no quinto game e a favor de Safarova. A tcheca desperdiçou as três oportunidades que teve e viu Serena se adiantar no placar com uma quebra estratégica no oitavo para fazer 5-3. Restando a norte-americana apenas o trabalho de confirmar seu serviço, logo Williams largava com um set a zero na frente.

Serena não diminuiu o ritmo e já começou ameaçando o saque da tcheca logo no início da segunda parcial. A número 61 do ranking não deixou por menos e a contra-atacou no game seguinte. Sem nenhuma quebra consumada, o set continuava empatado. Novamente, Lucie teve a chance de se colocar a frente no placar a partir do sexto game e mais uma vez a tcheca a desperdiçou. A número dois do mundo, por sua vez, não perdoou e logo em seguida tomou o saque de Safarova pela segunda vez. Com uma quebra a frente, Williams fechou o confronto em 6-4.

As chances desperdiçadas pela tcheca decidiram a partida. A tcheca não aproveitou nenhuma das 6 chances de quebra que teve, enquanto Serena confirmou 2 de seus 5 break points. A norte-americana disparou 35 winners e cometeu 23 erros não-forçados. Lucie acertou 24 bolas vencedoras, tendo desperdiçado 16 pontos. O saque da número 2 do mundo também foi decisivo, ela teve um aproveitamento de 83% de seu primeiro serviço.

Na terceira rodada do Australian Open, Serena Williams enfrentará sua compatriota Nicole Gibbs (#92). Elas já se confrontaram em uma oportunidade, que terminou com a vitória de Serena.