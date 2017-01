Marcelo Melo tem dificuldades na estreia, mas avança à segunda rodada do Australian Open

Em sua estreia no primeiro Grand Slam do ano, o brasileiro Marcelo Melo teve dificuldades, ao lado de seu parceiro Lukasz Kubot, da Polônia, para vencer na primeira rodada a parceria sueca formada pelos tenistas Johan Brunstrom e Andreas Siljestrom. Na partida, que durou 2 horas e 11, os cabeças de chave 7 do torneio avançaram com parciais de 7-5 4-6 6-3.

Esta está sendo a primeira temporada que o mineiro e o polonês jogam juntos, no ano passado o brasileiro ainda tinha como parceiro o croata Ivan Dodig. Melo é o atual número 8 do mundo em duplas, enquato Kubot ocupa a 24ª posição no ranking mundial. Na sequência do torneio eles têm pela frente a parceria entre o americano Nicholas Monroe e o neozelandês Artem Sitak.

Com a partida equilibrado do início ao fim, Melo e kubot levaram vantagem em seus games de serviço no primeiro set, tendo jogado 57% dos pontos com o primeiro saque e vencido 85% destes, enquanto a dupla adversária venceu apenas 69% dos pontos jogados com o primeiro serviço. Tendo a parcial se estendido e, após uma quebra pra cada lado, o brasileiro e o polonês conquistaram uma quebra crucial para vencerem o primeiro set.

A segunda série foi de domínio da dupla sueca, que subiu para 93% a quantidade de pontos ganhos com o primeiro saque e perdeu apenas cinco pontos nos games de serviço, não cedendo nenhuma chance de quebra aos adversários. Eles aproveitaram o único break point que tiveram para passar à frente e levar a decisão para o terceiro set.

Melo e Kubot elevaram o nível de jogo na parcial decisiva, venceram quase metade dos pontos na devolução de saque (14 de 30), conseguiram dois breaks, um a mais que os adversários e mantiveram uma boa média de pontos ganhos com o saque.

O número 8 do mundo foi o único brasileiro a avançar nesta quinta-feira australiana na chave de duplas e se juntou a Marcelo Demoliner na segunda rodada, que venceu a estreia ao lado do parceiro neozelandês Marcus Daniell. André Sá e Bruno Soares respectivamente jogando com Leander Paes e Jamie Murray, não se deram bem e caíram na estreia. A parceria entre Soares e Murray era a segunda favorita ao título do Major australiano.