Andy Murray x Sam Querrey online ao vivo pela terceira rodada do Australian Open

Após um surpreendente jogo de cinco sets e quase cinco horas na segunda rodada, Novak Djokovic se despediu do Australian Open ao ser eliminado pelo uzbeque Denis Istomin, número 117 do ranking.

O sérvio nunca havia sido eliminado em um Grand Slam por um tenista com ranking abaixo do top 100. Em toda sua carreira, o único jogo de cinco sets que enfrentou um jogador que não estava no top 100 foi em Roland Garros na temporada de 2007 onde o ex-número um do mundo venceu Olivier Patience.

Depois da derrota de Novak Djokovic, Murray se torna ainda mais favorito ao título inédito!

Agora como número um do mundo, o escocês recentemente declarou que precisava criar motivações para se manter competitivo. Logo no primeiro Grand Slam do ano, Murray já parece ter razões suficientes para jogar em alto nível: depois de cinco vices (2010, 2011, 2013, 2015 e 2016), o natural de Glasgow tem, neste ano, sua maior chance de título, por ser o principal favorito.

Ídolos do público australiano, Roy Emerson e Rod Laver são dois dos maiores vencedores do torneio, juntamente com Novak Djokovic e Roger Federer. Na categoria feminina, a maior campeã é Margaret Court, que dá nome a uma das quadras do complexo de Melbourne Park.

Quando se fala do Aberto da Austrália, todos sabemos que o torneio de Melbourne merece ser elogiado. Com modernidade, atenção e cuidado para com o público, a direção da competição é uma das mais competentes do circuito. E na próxima segunda-feira (16), terá início o primeiro Grand Slam do ano. Celebrando sua 105° edição, o torneio que traz mais público para suas quadras contará novamente com a participação dos melhores tenistas do mundo.

Andy Murray x Sam Querrey ao vivo online pela terceira rodada do Australian Open!

Seja bem-vindo! Nesta madrugada de sexta-feira (20) o número um do mundo, Andy Murray, enfrenta o norte americano Sam Querrey pela terceira rodada do Australian Open. Acompanhe a partida na VAVEL Brasil!