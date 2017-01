Partida ruim sela eliminação de Bruno e Jamie no Australian Open

Google Plus

Estreia na chave de duplas masculinas dos atletas cabeças de chave 2 do torneio: o brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray, a parceria atualmente campeã do Aberta da Austrália. A partida foi na Quadra 14 e os adversários foram os americanos Donald Young e Sam Querrey, que jogam bem em quadras rápidas, porém fazem mais simples que duplas. Na teoria, jogo ganhável...

Início do 1º set já mostrava que seria um dia complicado. Os americanos como sempre vencendo quase todos os pontos em que colocavam o 1º serviço em quadra, em torno 89%, frente a apenas 71% da dupla do brasileiro. Errando algumas bolas e deixando os americanos tomarem conta de algumas trocas, a derrota neste set veio com apenas 1 quebra de desvantagem, marcando 6/3.

O 2ºset foi diferente, não tendo qualquer quebra de vantagem para ambos os lados, sendo que as 2 duplas estavam melhor nos seus games de saque. Nas trocas, Jamie se mostrou um pouco mais descalibrado nos momentos de finalizar alguns pontos, e isso fez com que os americanos disparassem seus mísseis padrões e avançar nos pontos até um Tie Break decidido em 7-5 para eles, com forehand na paralela esquerda de Murray.

Um jogo teoricamente ganhável desde que a dupla atual campeã jogasse firme em todos os pontos e sets, o que acabou não acontecendo, dando cabo logo na estreia de Bruno e Jamie. Bruno até tentou compensar o jogo um tanto quanto “diferente” de Jamie, mas sozinho pouco pode fazer frente a uma dupla acostumada com quadras rápidas e que tem ótimo histórico de saques e pontos ganhos em poucas trocas e pouco ritmo de jogo.

Os americanos enfrentam a dupla russa Karen Khachanov e Andrey Kuznetsov na 2º rodada, que venceram o israelense Jonathan Erlich e o americano Scott Lipsky por duplo 6/4.