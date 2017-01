Kerber mantém favoritismo, despacha Kristyna Pliskova e vai às oitavas no Australian Open

Alemã atacou da linha de fundo e venceu com facilidade (Foto: Reuters)

Após duas partidas complicadas nas primeiras rodadas, nas quais precisou de três sets e encarar muitos altos e baixos, a número 1 do mundo e atual campeã do torneio, a alemã Angelique Kerber conseguiu, enfim, uma vitória tranquila nesta edição do Australian Open ao vencer a tcheca Krystina Pliskova, 58 do ranking mundial e irmã gêmea da número 5 da WTA Karolina Pliskova.

Kerber começou o jogo sólida, com poucos winners, mas muito poucos erros e foi dominante durante todo o primeiro set sem dar chances a sua adversária. A tcheca tinha em seu saque, a principal arma no jogo, mesmo jogando mal a primeira parcial, anotou seis aces contra apenas um da número 1. Kerber, porém neutralizou suas ações, cometeu apenas três erros não forçados, contra 19 de sua adversária, que ainda obteve mais bolas vencedoras: sete a cinco.

Após o primeiro set impecável da alemã, a segunda parcial foi mais equilibrada, com Pliskova tendo liderado parte desta. Kerber começou mantendo o bom desempenho da série anterior e abriu 2 a 0; foi então que a tcheca começou sua reação e virou para 3 a 2. A partida continuou sem quebras até que em 4 a 4 a número 1 se impôs e conseguiu novo break e serviu para vencer o jogo após 55 minutos de encontro. Kerber obteve menos winners novamente: 9 a 12, porém os poucos erros (11 a 15) foram mais cruciais nos momentos decisivos.

Perguntada sobre a partida, a atual campeã declarou pós jogo: "(Meu desempenho) Foi bem melhor, eu estava me sentindo muito bem desde o primeiro ponto, mas com certeza partidas como essa são muito difíceis de jogar quando sua adversária está sacando muito bem e você tem de retornar muitas bolas, se mexer bem e dar tudo de si." Disse Kerber. "Estou muito feliz com minha performance." Complementou a número 1.

Seu próximo compromisso no Major australiano será contra a americana Coco Wandeweghe, 35 do mundo, que despachou em três sets a canadense ex top 10 Eugenie Bouchard, após um duelo de 2h21. A partida entre as duas por uma vaga nas quartas de final deve ocorrer no Domingo australiano.