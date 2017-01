Mateus Alves e Gilbert Klier avançam no juvenil em Barranquilla

Gilbert subirá mais de 200 posições no ranking mundial juvenilFoto: Thiago Parmalat/DGW Comunicação

Em mais um dia de competições no juvenil de Barranquilla, torneio de grade G1 válido pelo ranking mundial de Juniores da ITF, os brasileiros Mateus Alves e Gilbert Klier mantiveram o bom desempenho nas quadras e atingiram as quartas de final da competição, que é uma das mais tradicionais do continente na categoria.

Natural de São José do Rio Preto, interior paulista, Mateus, que é atualmente o número 134 do ranking mundial juvenil e treinado pelo ex top 100 da ATP Thiago Alves, passou por mais um adversário difícil para avançar de fase. Ele enfrentou o argentino Juan Batista Otegui, número 60 do mundo e conseguiu bela vitória de virada com parciais de 2-6 7-5 6-3 e agora terá um grande desafio pela frente ao enfrentar o japonês Yuta Shimizu, 8º melhor juvenil do mundo atualmente. Mateus, de 15 anos e que completará 16 na próxima segunda-feira (23), enfrentará, pela primeira vez na carreira, um jogador rankeado entre os 10 melhores do mundo da ITF.

Outro brasileiro a avançar foi Gilbert Klier, de 16 anos e atualmente 479 do mundo, que entrou na chave principal pelo qualifying e chegou a derrotar o cabeça de chave 2 do torneio na primeira rodada. Ele venceu, nesta rodada, o argentino Francisco Acosta, que também havia passado pelo qualificatório. Gilbert venceu com parciais de 3-6 6-2 6-2 e agora enfrenta o mexicano 6º favorito do torneio Alan Rubio, 55 do mundo e que eliminou nesta rodada o brasileiro Matheus Pucinelli por 6-4 6-3.

Com os resultados até agora, Mateus e Gilbert obtiveram seus melhores desempenhos em um torneio no circuito mundial e alcançarão os melhores rankings da carreira na próxima semana, podendo subir mais caso continuem avançando no torneio.

Na categoria 16 anos, que é disputada na cidade de Cali, Luiza Fullana venceu o duelo brasileiro contra Nalanda Silva por 6-2 7-5 e fará a final contra a peruana Romina Ccuno, 5ª favorita da chave. No masculino, Gabriel Busato está nas semifinais e duela contra o peruano Mateo Vereau, cabeça de chave 11, por uma vaga na decisão.