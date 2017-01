Wawrinka vira contra Troicki e avança para as oitavas no Australian Open

Foto: Getty Images/Pat Scala

A bruxa quase voltou a aparecer novamente no Australian Open. Depois de Djokovic acabar eliminado precocemente, nessa sexta-feira (20), o suiço Stan Wawrinka, 4° do mundo, teve que suar um bocado para virar o jogo contra o sérvio Viktor Troicki, 29º do ranking da ATP, e avançar para as oitavas do Grand Slam australiano.

O suiço encerrou a partida em 3 sets a 1, com parciais de 3/6 6/2 6/2 7/6 (7), em 2h32 de jogo. Agora na próxima fase o seu adversário será o italiano Andreas Seppi, 89º do mundo, que venceu o belga Steve Darcis, 80º do ranking da ATP, por 3 sets a 1, com parciais de 4/6 6/4 7/6 (1) 7/6 (2).

O jogo

O suiço começou bem a partida, chegando a conseguir uma quebra no quarto game abrindo 3 a 1. Mas quando foi sacar para ampliar a vantagem, Wawrinka começou a sua sequência de erros, que foi aproveitada por Troicki, que venceu 5 games seguidos fechando o set em 6/3 e abrindo 1 a 0 no jogo.

Na segunda parcial, o suiço quarto do mundo voltou a ter calma e foco no jogo, e conseguiu novamente se impor em quadra. Após quebrar o sérvio no quinto e sétimo game, Wawrinka venceu facilmente o set por 6/2 e empatou o duelo.

O jogo começou a transcorrer com facilidade para o suiço, que dominou o terceiro set também, fazendo novamente 6/2 e virando o jogo. Na quarta parcial, o suiço teve dois match points, mas acabou não aproveitando a chance e viu Troicki se recuperar e levar o set ao desempate. Em um duelo muito disputado, após um erro do sérvio, Wawrinka não vacilou e fechou o tie break em 9 a 7, encerrando a partida em 3 sets a 1, carimbando sua vaga para às oitavas do Australian Open.