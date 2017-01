Muguruza joga bem, derruba algoz do US Open e vai às oitavas em Melbourne

A vingança veio. Quatro meses após ser derrotada por Anastasija Sevastova no US Open, a espanhola Garbiñe Muguruza venceu a revanche hoje, no Australian Open. Em jogo válido pela terceira rodada do Major australiano, a cabeça de chave número sete do torneio foi superior e venceu por 6/4 e 6/2, em 1h03 de partida.

Esse foi o terceiro confronto entre as duas tenistas na história do circuito. Além da partida de Flushing Meadows, elas também enfrentaram-se no ATP 500 de Tóquio, onde Muguruza venceu por 6/3 e 6/3.

O jogo começou em ritmo rápido e com muitos erros de ambas as tenistas. Em um primeiro momento, Garbiñe errou mais, e viu a adversária abrir 2/0 no placar. No segundo ato, porém, foi Sevastova quem não controlou a mão, fato que rendeu à Muguruza cinco games seguidos, virando para 5/2.

A letã até reagiu e ganhou os dois próximos games, mas não conseguiu evitar que a espanhola levasse o primeiro set por 6/4, anotando dez winners e contando com incríveis 17 erros de Anastasija.

Na segunda parcial, Sevastova mal viu a cor da bola. Novamente, em poucos minutos, Garbiñe abriu a vantagem de 4/0 no placar, errando minimamente e perdendo apenas três pontos de saque.

Novamente, a letã conseguiu reagir e anotar dois games, que não impediram a triunfante vitória de Garbiñe Muguruza por 6/4 e 6/2, anotando 20 winners e cinco aces no jogo.

Agora, a espanhola enfrentará a romena Sorana Cirstea, que bateu Alison Riske em sets diretos na rodada passada. Muguruza e Cirstea nunca jogaram sequer uma partida na história do circuito profissional.