Rafael Nadal x Alexander Zverev ao vivo online pelo Grand Slam do Australian Open 2017

Boa noite para todos ligados aqui na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre o espanhol Rafael Nadal e o alemão Alexander Zverev pela terceira rodada do Australian Open. Fique conosco e acompanhe todos os lances da partida!

"É um jogador completo. Tem todos os golpes. Um grande saque, uma boa direita, uma forte esquerda, tudo. Terei que colocar um ritmo muito forte para que não jogue de maneira cômoda", completou Nadal.

“Vai ser um grande desafio para mim. O Zverev é um potencial vencedor de torneios do grand slam. Está a progredir em todos os momentos em que compete e pode ser um futuro número um. Vai ser um jogo de máxima exigência e tenho que estar a um grande nível se quero ter chances de ganhar”, afirmou o espanhol.

Rafael Nadal comentou o duelo contra o jovem alemão, elogiou muito o tenista e prevê um futuro brilhante para Zverev.

Já Alexander Zverev passou com facilidade pelo jovem norte-americano Frances Tiafoe, por 3 sets a zero, com parciais de 6/2, 6/3 e 6/4 em 2h de jogo.

Rafael Nadal derrotou na última rodada o cipriota Marcos Baghdatis, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/1 e 6/3, após 2h12 de confronto.