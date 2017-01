Atual campeão, Bruno Soares avança na mista em Melbourne; Demoliner derruba cabeças de chave

(Foto: Reuters)

O dia dos brasileiros no Australian Open não poderia ter começado melhor. Com vitórias de Marcelo Demoliner (com Marcus Daniell) e Bruno Soares (com Katerina Siniakova), o país começou o dia com 100% de aproveitamento. Mais tarde, Marcelo Melo também entrará em quadra, com seu parceiro Lukasz Kubot.

Demoliner e Daniell vencem Klaasen/Ram

Para o gaúcho Marcelo Demoliner, a vitória na segunda rodada do Major australiano foi inédita. Em parceria com o neozelandês Marcus Daniell, ele bateu a dupla cabeça de chave número seis, formada pelo sul-africano Raven Klaasen e o americano Rajeev Ram. O placar foi de 6/1 e 7/6 em 1h18 de partida.

O começo foi perfeito. Após uma confirmação de serviço de ambas as duplas, Demoliner/Daniell deslancharam: foram cinco games seguidos anotando muitos winners e perdendo apenas um ponto com o primeiro saque. Mesmo assim, o que realmente decidiu o set foi o incrível aproveitamento de breaks: em duas chances, duas quebras e 6/1.

Já a segunda parcial teve uma história diferente. Errando pouco, Klaasen/Ram foram consistentes para abrir 4/1 no placar, botando pressão na dupla adversária. Mesmo assim, a parceria brasileiro-neozelandeza correu atrás e empatou, mandando o set para o tiebreak.

Abrindo 6 a 2 no placar com cinco erros dos adversários, Marcelo e Marcus conseguiram logo quatro set points. Após perder dois pontos seguidos, um voleio de forehand determinou a vitória por 6/1 e 7/6 (4).

Na próxima rodada, Demoliner e Daniell enfrentarão a dupla australiana formada por Sam Groth e Chris Guccione, que derrubaram a dupla algoz de André Sá: Treat Huey e Max Mirnyi.

Atual campeão, Soares vence nas mistas

Quem também estreou com vitória foi Bruno Soares. Após uma chocante eliminação para Sam Querrey e Donald Young na chave masculina, ele entrou em quadra com Katerina Siniakova. Juntos, eles derrubaram a parceria formada por Pablo Cuevas e María José Martínez Sanchez, com as parciais de 6/4 e 6/3 em apenas 52 minutos.

A primeira parcial começou com duas confirmações de ambas as duplas. Mas já nos games seguintes, o equilíbrio se desfez. Errando demasiadamente, Cuevas/Sanchez perderam três games seguidos e viram a vantagem da dupla adversária subir para 4/1. Mesmo diminuindo o prejuízo, eles não conseguiram evitar a vitória de Soares/Siniakova no primeiro set, por 6/4.

De maneira provável, a segunda parcial tomou o mesmo rumo da primeira. Novamente, Bruno e Katerina abriram 4/1 e tomaram conta do jogo. Quatro games depois, veio a chance para fechar o jogo. E ela não escapou. Com um belo saque, o jogo foi fechado em 6/4 e 6/3.

Agora, Bruno Soares e Katerina Siniakova aguardam pelo vencedor do confronto entre as duplas de Chris Guccione/Elina Svitolina e Robert Farah/Anna-Lena Groenefeld.