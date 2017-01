Em cinco sets, Nadal vira contra Zverev e vai às oitavas do Australian Open

Neste sábado (21), ocorreram os jogos que fecharam a terceira rodada da chave masculina do Australian Open, o primeiro Grand Slam do ano. Campeão em 2009, o espanhol Rafael Nadal derrotou Zverev em cinco sets para avançar na competição.

Na primeira partida da rodada noturna, "El Toro" bateu o jovem alemão Alexander Zverev por três sets a dois, com parciais de 4/6 6/3 6/7 6/3 e 6/2, em quatro horas e cinco minutos em quadra.

As três primeiras parciais foram extremamente equilibradas: com um break para cada lado, o jogo encontrava-se empatado por um set a um. No terceiro, ambos elevaram o nível de competitividade. Sem quebras de serviço, a definição foi para o tiebreak, no qual o alemão levou a melhor por 7/5.

Neste momento da partida, Nadal mostrou-se como nos velhos tempos: venceu por 6/3 empatar o confronto em dois sets a dois. Na decisiva parcial, no entanto, Alex sentiu dores no joelho, o que o impediu de manter a mesma atuação. Dessa forma, Rafa levou o jogo com 6/2 no quinto set.

Na próxima rodada, o tenista da Espanha encara o francês Gael Monfils - cabeça de chave número seis - que vem de vitória sobre o alemão Philipp Kohlschreiber em sets diretos, com parciais de 6/3 7/6 e 6/4, em apenas uma hora e 55 minutos.

Campeão na Austrália em 2009, o espanhol deixou de disputar os últimos torneios da última temporada por conta de lesão. Logo no início deste ano, "El Toro" já chega confiante para a disputa do primeiro Major: vem de título do torneio amistoso em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

Entre os dias 15 e 29 de janeiro ocorre o primeiro Major da temporada, o Australian Open. Nas quadras de Melbourne, estarão os principais nomes do tênis mundial. Na chave masculina, Novak Djokovic defende o título, já, na feminina, a alemã Angelique Kerber é a atual campeã. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.