Monfils derrota alemão e avança para as oitavas de final no Australian Open

Gael Monfils, cabeça de chave número seis, enfrentou o alemão Philipp Kohlschreiber em busca de uma vaga nas oitavas de final do Australian Open. Com uma vitória em três sets e quase duas horas de duração, o francês terá como próximo oponente o espanhol Rafael Nadal. No confronto direto, o tenista hispânico conta com vantagem, venceu 12 jogos e perdeu apenas dois contra o francês.

Com apenas uma quebra na primeira parcial, Monfils apenas precisou administrar a vantagem para vencê-la por 6 a 3 em 31 minutos de jogo. O tenista francês não cometeu nenhuma dupla falta e disparou quatro aces. Kohlschreiber teve desempenho inferior tanto com o percentual de pontos vencidos com o primeiro quanto com o segundo serviço.

A segunda série foi a mais equilibrada da partida. Com duas quebras de serviço para cada lado, o set se encaminhou para o game decisivo. No tie break, o tenista gálico abriu a vantagem 4 a 1. Pontuando nos três pontos seguintes, fechou assim também a segunda parcial por 7-6(1) em 49 minutos.

Apesar de ter cometido mais erros não forçados, 14 a 10, Monfils disparou mais bolas vencedoras, 15 a 10. O desempenho do sexto do ranking caiu drasticamente em relação ao percentual de pontos vencidos com o segundo serviço, alcançou a marca de apenas 17%. Uma estatística que mostra o equilíbrio do set é a quantidade de pontos vencidos por cada tenista, ambos venceram 36.

O terceiro set contou com quebra no primeiro game de saque do tenista número 32 do ranking. Monfils sacou para tentar abrir vantagem de 3 a 0 no placar, mas o tenista alemão aproveitou a primeira oportunidade que teve e devolveu a quebra. A série seguiu equilibrada até que, ao sacar em 4 a 5, Kohlschreiber novamente teve seu serviço ameaçado e, na primeira oportunidade de matchpoint, Monfils liquidou a partida e garantiu sua vaga para a próxima rodada do torneio.

O tenista francês perdeu apenas três pontos com seu primeiro saque e foi superior ao disparar mais bolas vencedoras. Com estatística equilibrada, Monfils levou vantagem ao ter quebrado uma vez a mais o serviço de Kohlschreiber.