Roger Federer x Kei Nishikori ao vivo online pelo Australian Open 2017 (0-1)

Atualiza o conteúdo

2º Set, 1-2: Devolução no pé. 30-15.

2º Set, 1-2: Saque e voleio. 30-0.

2º Set, 1-2: ACE! 15-0.

2º Set, 1-1: Kei fecha o game. Dificuldades. 1/2.

2º Set, 1-1: Saque não volta. 40-30.

2º Set, 1-1: Devolução flutuou e Kei sentou a mão. 30-30.

2º Set, 1-1: Esquerda do Federer castigando. 15-30.

2º Set, 1-1: Saque entra bem. 15-15.

2º Set, 1-1: Dupla-falta do japonês. 0-15.

2º Set, 0-1: De 0. 1-1.

2º Set, 0-1: Madeirada. 40-0.

2º Set, 0-1: ACE! 30-0.

2º Set, 0-1: Já soltou o c'mon! 15-0.

2º Set, 0-0: Contra-pé pra fechar o primeiro game. 0-1.

2º Set, 0-0: Federer tenta o voleio no pé, mas fica na rede. 40-15.

2º Set, 0-0: Erro de devolução. 30-15.

2º Set, 0-0: Slice muito angulado do suíço. 15-15.

2º Set, 0-0: Federer sobe põe pressão e fecha a rede. 0-15.

Vamos pro segundo set.

Japonês abriu 4/0, viu Federer renascer de forma absurda, tomou a virada, mas se garantiu no tie-break com um pouco de sorte.

Nishikori fecha o primeiro set.

1º Set, Tie-Break: Na fita e não passa. Set point, Kei.

1º Set, Tie-Break: ACE! 4-5.

1º Set, Tie-Break: Devolução na linha do japonês. No limite! 3-5.

1º Set, Tie-Break: Federer solta a mão, Kei se defende como um guerreiro, mas mandou fora. 3-4.

1º Set, Tie-Break: Saque do japonês não volta. 2-4.

1º Set, Tie-Break: Usa bem o contra-pé, Federer. 2-3.

1º Set, Tie-Break: Usa bem a paralela, Nishikori. Tem uma mini-quebra. 1-3.

1º Set, Tie-Break: Erro de devolução do suíço. 1-2.

1º Set, Tie-Break: Kei solta o smash, Roger ainda consegue defender, mas mandou pra fora. 1-1.

1º Set, Tie-Break: Federer abre o saque e mata na segunda bola. 1-0.

Pra quem achava que estava acabado, Federer entrou no seu modo "maior de todos" e simplesmente virou o primeiro set! 6/5 e segue vivo no jogo.

Um primeiro set IMPRESSIONANTE! Kei Nishikori começou ofensivo, forçando Roger ao erro, errando demais e o japonês abriu 4/0 de forma tranquila.

Acompanhe com a VAVEL Brasil todos os detalhes na manhã deste domingo.

Mais jovem, potente e com ritmo mais intenso, Kei pode proporcionar uma tarefa mais árdua ao suíço. Será um jogaço na quadra principal em Melbourne.

A superação contra Berdych, contra sua idade (35 anos) e suas limitações (vem de seis meses de lesão), Federer tem mais uma missão complicada. Nishikori, 5º da ATP e um dos favoritos ao título.

Já Federer tenta voltar e se impor no circuito do tênis. Na rodada passada, o suíço encarou o 10º do ranking, Tomas Berdych e fez uma verdadeira aula, naquele velho estilo que todos admiraram.

Após um surpreendente jogo de cinco sets e quase cinco horas na segunda rodada, Novak Djokovic se despediu do Australian Open ao ser eliminado pelo uzbeque Denis Istomin, número 117 do ranking.

O sérvio nunca havia sido eliminado em um Grand Slam por um tenista com ranking abaixo do top 100. Em toda sua carreira, o único jogo de cinco sets que enfrentou um jogador que não estava no top 100 foi em Roland Garros na temporada de 2007 onde o ex-número um do mundo venceu Olivier Patience.

Depois da derrota de Novak Djokovic, Murray se torna ainda mais favorito ao título inédito!

Agora como número um do mundo, o escocês recentemente declarou que precisava criar motivações para se manter competitivo. Logo no primeiro Grand Slam do ano, Murray já parece ter razões suficientes para jogar em alto nível: depois de cinco vices (2010, 2011, 2013, 2015 e 2016), o natural de Glasgow tem, neste ano, sua maior chance de título, por ser o principal favorito.

Ídolos do público australiano, Roy Emerson e Rod Laver são dois dos maiores vencedores do torneio, juntamente com Novak Djokovic e Roger Federer. Na categoria feminina, a maior campeã é Margaret Court, que dá nome a uma das quadras do complexo de Melbourne Park.

Quando se fala do Aberto da Austrália, todos sabemos que o torneio de Melbourne merece ser elogiado. Com modernidade, atenção e cuidado para com o público, a direção da competição é uma das mais competentes do circuito. E na próxima segunda-feira (16), terá início o primeiro Grand Slam do ano. Celebrando sua 105° edição, o torneio que traz mais público para suas quadras contará novamente com a participação dos melhores tenistas do mundo.

LEIA MAIS: Guia VAVEL do Aberto da Austrália 2017

Roger Federer x Kei Nishikori ao vivo online

Seja bem-vindo! Nesta manhã de domingo (22), o ex-número um do mundo, Roger Federer, enfrenta o japonês top-10 Kei Nishikori pelas oitvas de finais do Australian Open. Acompanhe a partida na VAVEL Brasil!