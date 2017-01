Mischa Zverev faz "jogo da vida", elimina Andy Murray e vai às quartas do Australian Open

O número #1 do mundo está fora do Australian Open. Em uma partida praticamente perfeita, o número #50 do mundo, o alemão Mischa Zverev, surpreendeu o mundo e venceu Andy Murray por 3 a 1, com parciais de 7/5, 5/7, 6/2 e 6/4, sendo superior e boa parte do jogo, sacando e indo muito bem à rede.

Murray começou bem a partida, encaixando bem a saques e conseguindo uma quebra logo cedo, abrindo 3 a 1. Depois disso, Zverev acordou e conseguiu devolver a quebra. Porém, os dois estavam gostando de quebras, tanto que Murray fez 5 a 3, só que em uma recuperação espetacular no final do set, o alemão venceu quatro setes seguidos, vencendo o primeiro set por 7 a 5.

O número #1 do mundo chegou mais ligado para o segundo set, tanto que, utilizando e subindo muito bem à rede, o britânico abriu logo a 3 a 0. Porém, Zverev acordou e conseguiu quebrar o saque de Murray, diminuindo para 4 a 2. O alemão deu muito trabalho para Murray, que conseguiu quebrar mais uma vez logo em seguida, mas viu Zverev "ressurgir das trevas" e igualar tudo em 4 a 4. Mas, em um final de set praticamente perfeito, Murray devolveu o favor e venceu por 7 a 5, empatando o jogo.

Mischa Zverev queria realmente surpreender todos na Austrália. Sacando muito bem, principalmente no segundo serviço, o alemão foi bastante agressivo, subindo muito bem à rede e sendo agressivo, tanto que deu um verdadeiro show no terceiro set, quebrando o saco de Andy Murray duas vezes e vencendo com certa tranquilidade por 6 a 2, abrindo 2 a 1 na partida.

E o que era complicado para Andy Murray, ficou totalmente impossível. Em um set totalmente nervoso, Zverev continuou jogando demais, sacando e indo para a rede com muita qualidade, o que acabou complicando a situação do britânico, tanto que logo no primeiro game o alemão quebrou o saque de Murray, levou bem o set, venceu em 6 a 4 fechando a partida em 3 sets a 1 e eliminando o número #1 do mundo.

Agora, Zverev terá mais um grande confronto pela frente, tendo em vista que irá encarar o vencedor de Roger Federer e Kei Nishikori na fase de quartas de finais. Andy Murray decepciona no seu primeiro Grand Slam na Austrália como número #1 do mundo e dá adeus.