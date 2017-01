Federer vira sobre Nishikori e garante vaga nas quartas do Australian Open

Google Plus

Neste domingo (22), ocorreu o início das partidas válidas pelas oitavas de final da chave de simples do Australian Open, o primeiro Grand Slam do ano. Tetracampeão do torneio, o suíço Roger Federer venceu Nishikori para avançar na competição.

Em três horas e 24 minutos, Federer derrotou o japonês Kei Nishikori - quinto cabeça de chave - por três sets a dois, com parciais de 6/7 6/4 6/1 4/6 e 6/3.

O suíço começou mal a partida. Perdendo o serviço duas vezes, permitiu que seu adversário abrisse 4/0. Elevando o nível de jogo e errando menos, virou a parcial para 6/5. No entanto, a reação parou por aí: no tiebreak, o japonês levou a melhor para fechar o primeiro set.

Jogando melhor, Roger levou a segunda parcial depois de um break. Na sequência, aproveitando o momento ruim de Nishikori, aplicou 6/1 para virar o jogo. Porém, no quarto set, também com uma quebra de vantagem, Kei empatou com 6/4.

Na parcial decisiva, o tenista do Japão começou a sentir dores na coxa, ao passo que seu adversário sacava cada vez melhor. Dominante, o tenista da Suíça abriu 3/0. Mantendo a quebra, Federer fechou em 6/3 para confirmar a vitória.

O adversário do tenista da Suíça na próxima rodada será o alemão Mischa Zverev. Aos 29 anos, o 50º colocado no ranking mundial surpreendeu o número um do mundo, Andy Murray da Escócia, por três sets a um, com parciais de 7/5 5/7 6/2 e 6/4.

Retornando de lesão, depois de seis meses afastado, o suíço tetracampeão disputa o que pode ser seu último Australian Open. Motivado, Roger pode surpreender em sua derradeira aparição dentro das quadras de Melbourne. Para isso, terá de mostrar mais do que em suas primeiras partidas na Hopman Cup.

No torneio, Federer já venceu três partidas: diante do veterano austríaco Jurgen Melzer em quatro sets, contra o norte americano Noah Rubin por três sets a zero e, nas oitavas, contra o tcheco Tomas Berdych.

Entre os dias 15 e 29 de janeiro ocorre o primeiro Major da temporada, o Australian Open. Nas quadras de Melbourne, estarão os principais nomes do tênis mundial. Na chave masculina, Novak Djokovic defende o título, já, na feminina, a alemã Angelique Kerber é a atual campeã. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.