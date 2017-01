Google Plus

Após quedas de Murray e Djokovic, confira quem pode surpreender no Australian Open/ Foto: Getty Images

Neste domingo (22), a zebra aparaceu mais uma vez nas quadras australianas. Depois da eliminação do atual campeão, o sérvio Novak Djokovic para o uzbeque Denis Istomin, foi a vez do número um do mundo - Andy Murray da Escócia - dar adeus à competição.

Finalista em 2016, o natural de Glasgow foi derrotado pelo 50º colocado no ranking da ATP - o alemão Mischa Zverev - por três sets a um, com parciais de 7/5, 5/7, 6/2 e 6/4.

Federer e Wawrinka na disputa na parte de cima

Agora, sem os dois melhores jogadores do mundo na atualidade, a chave masculina de simples está em aberto. Na parte de cima, o favorito é o suíço Roger Federer. Depois de seis meses parado, o tetracampeão retornou em grande estilo. Jogando em um nível elevado, Federer mostrou-se como nos velhos tempos quando atropelou o tcheco Tomas Berdych e virou a partida diante do japonês Kei Nishikori em cinco sets.

Nas quartas de final, o tenista da Suíça enfrenta o algoz de Murray, Mischa Zverev. Caso vença, pode ter pela frente na próxima rodada o atual campeão do US Open, o seu compatriota Stan Wawrinka. Cabeça de chave número quatro, Stan bateu Martin Klizan, Steve Johnson, Viktor Troicki e Andreas Seppi. Nas quartas de final, encara o francês Jo-Wilfried Tsonga.

Nadal e Raonic são os favoritos em baixo

Já na parte de baixo da chave, a disputa fica entre o espanhol Rafael Nadal e o canadense Milos Raonic. Campeão em 2009, Nadal vem embalado, principalmente depois do triunfo sobre o jovem alemão Alexander Zverev. Nas oitavas, ele joga contra o francês Gael Monfils.

O adversário de Rafa nas quartas pode ser o atual terceiro colocado no ranking mundial - Milos Raonic do Canadá - que ainda luta por seu primeiro título de Major. No torneio até aqui, Raonic só perdeu um set, contra o francês Gilles Simon.

Nos dois últimos confrontos de oitavas de final, o jovem austríaco Dominic Thiem encara David Goffin da Bélgica e o algoz de Djokovic, Denis Istomin, tem pela frente o búlgaro Grigor Dimitrov, que vem embalado depois da conquista do ATP 250 de Brisbane.

