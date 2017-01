Vandeweghe elimina atual campeã Angelique Kerber no Australian Open

O número um do mundo, Angelique Kerber da Alemanha, foi surpreendida na manhã desse domingo (22) pela a americana Coco Vandeweghe (35) que a eliminou do Australian Open 2017 por 6-2 6-3.

Os primeiros games da partida foram acirrados. Ambas as jogadoras conseguiram confirmar o seu serviço em pontos competitivos, mas nenhuma conseguia quebrar o serviço da adversaria. Até esse momento da partida, foram marcados muitos pontos vencedores e poucos erros não forçados. O jogo parecia que seria bem competitivo e sem um resultado previsível.

Foi no sexto game que a americana conseguiu se sobre sair sobre a alemã mostrando que poderia superar a número um do mundo. Vandeweghe conquistou a primeira quebra do jogo e avançou no placar com 4-2.

Ao final da primeira parcial a alemã já havia marcado o dobro de erros não forçados (10) que a americana e após três erros seguidos, Kerber teve seu serviço quebrado mais uma vez permitindo que Vandeweghe levasse o primeiro set por 6-2.

O inicio da segunda parcial foi inacreditável para a americana que no começo da partida parecia inabalável. Após 3 erros não forçados e uma dupla falta foi a vez dela entregar um game para a adversaria e Kerber iniciou o set na vantagem.

Com a irregularidade da americana no começo do set parecia que a alemã iria virar o jogo, mas Kerber conseguiu apenas confirmar 3 games no set até ver a americana se recuperar. Após devolver a quebra e confirmar um game, Vandeweghe avançou no placar em 4-3.

Em um game complicado para Kerber, a americana se superou mais uma vez e com muitos pontos vencedores quebrou de novo o saque da adversária tendo a chance de sacar para o jogo em 5-3.

Vandeweghe não desperdiçou as chances e em um game espetacular fechou o jogo com dois sets a zero por 6-2 6-3. Na próxima rodada a americana enfrentará a espanhola Garbine Muguruza (7) que venceu com tranquilidade a romena Sorana Cristea para avançar para as quartas de final do torneio australiano.

A americana e a espanhola já se enfrentaram três vezes antes. Vandeweghe coleciona duas vitorias sobre a número sete do mundo, no entanto foram em 2014 e na grama. O ultimo duelo das adversarias foi na quadra dura de Cincinnatti no ano passado com vitoria de Muguruza em dois sets.