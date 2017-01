Brasileiros se despedem no juvenil de Barranquilla

Mateus e Gilbert atingirão o melhor ranking da carreira (Foto: Ricardo Rimoli)

Chegaram ao fim as boas campanhas de Gilbert Klier e Mateus Alves no G1 de Barranquilla, torneio que conta pontos para o ranking mundial juvenil e é um dos mais tradicionais da gira sul americana da ITF. Na sexta-feira (20) eles foram eliminados para dois dos principais favoritos ao título nas quartas de final.

Mateus tinha a difícil missão de parar o número 8 do mundo, o japonês Yuta Shimizu, que também era o principal favorito à conquista do torneio. Em seu primeiro jogo contra um top 10, Alves, 134 do ranking, não conseguiu impor seu jogo e foi derrotado por 6-1 6-2. Na sequência do campeonato, o nipônico não fez valer a condição de cabeça de chave 1 e caiu na semi para o francês Hugo Gaston, cabeça 14 e 93 do mundo por 6-2 6-4.

Na parte de baixo da chave, Gilbert Klier, 479 da ITF, fez bom jogo contra o mexicano Alan Rubio, 55 do mundo e 6º favorito ao título. O brasileiro, que precisou passar pelo qualifying para jogar a chave principal, venceu o primeiro set por 6-2, mas Rubio reagiu e virou o jogo com 6-2 6-1 para avançar à semi. O mexicano, após bater Klier, chegou à final do torneio vencendo o americano Brian Cernoch, cabeça 11 e 72 do ranking, por 6-4 6-0. Alan Rubio e Hugo Gaston duelam pelo título no Domingo (22).

Na próxima atualização do ranking, Alves e Klier terão o melhor ranking de suas carreiras até então. O primeiro deve subir quase 30 posições e tomar o posto de número 3 do Brasil, entrando no grupo dos 110 melhores do mundo. Gilbert subirá mais de 200 posições e saltará para a casa dos top 260.

Na chave feminina de duplas, Nathalia Gasparin e sua parceira Fernanda Labrana ficaram com o vice campeonato após perderem a decisão para a polonesa Ania Hertel e a sérvia Draginja Vukovic por duplo 6-2.

Na categoria 16 anos, que é disputada na cidade de Cali, o brasileiro Gabriel Busato não entrou em quadra pela semifinal em simples e sofreu o W.O. Na decisão da chave feminina, Luiza Fullana foi derrotada pela favorita peruana Romina Ccuno por 6-4 6-3, 5ª cabeça de chave e número 12 do ranking sul americano na categoria.

O próximo torneio da gira aconteceu na semana seguinte no Equador nas cidades de Ibarra e Guayaquil respectivamente para as categorias 18 anos e 14/16.