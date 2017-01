Derrotas e desistência: Brasil despede-se oficialmente do Australian Open

Google Plus

Melo e Kubot foram derrotados em dois tiebreaks (Foto: Reuters)

Mais uma vez, não deu. A maldição do Brasil em Melbourne continua, e, novamente, o país sai sem títulos do Australian Open. Nas simples, o que já era esperado aconteceu, mas a grande surpresa foi nas duplas, onde as campanhas de Bruno Soares, Marcelo Melo e Marcelo Demoliner findaram-se hoje.

Segue-se, portanto, uma história de más campanhas no Australian Open, onde, em uma rara exceção, Soares conquistou dois títulos na edição anterior, fato que não aliviou a pressão de nossos tenistas para a temporada seguinte.

Melo sofre derrota amarga para Ivan Dodig

Se a relação entre os ex-parceiros Marcelo Melo e Ivan Dodig vivia especulações de não estar bem, a confirmação veio hoje. Após uma vitória do croata (com Marcel Granollers) por 7/6 (5) e 7/6 (5), o cumprimento na rede foi o mais seco possível, quase sem troca de olhares ou palavras.

Em parceria com Lukasz Kubot, o mineiro não conseguiu superar a experiente dupla adversária. Com extrema paciência, Dodig/Granollers conseguiram suportar a pressão de salvar dois break points e levaram a parcial para o tiebreak, sem quebras. No ponto decisivo, um erro de voleio determinou a vitória por 7-5.

Já a segunda parcial teve um início completamente diferente no roteiro. Perdendo apenas quatro pontos no primeiro serviço, Melo/Kubot abriram logo 3/1. Depois isso, um leve apagão fez com que os adversários virassem para 4/3.

Se a história estava diferente até então, o destino final foi o mesmo: tiebreak. E após abrir 6 a 4, Dodig/Granollers conseguiram fechar o jogo com um ace, determinando a derrota do brasileiro.

Agora, Ivan Dodig e Marcel Granollers avançam para enfrentar os multicampeãos Bob e Mike Bryan nas quartas de final.

Soares e Siniakova desistem na dupla mista

Nem tudo hoje foram derrotas. Apesar da eliminação, Bruno Soares não tem porque ficar triste. Um problema nas costas provocou dor intensa e o brasileiro teve de retirar-se do torneio, dando a vitória por WO para a dupla de Elina Svitolina e Chris Guccione. Por sorte, a lesão não é nada que o deva prejudicar na sequência dos torneios do circuito.

Pratas da casa derrubam Demoliner

Azarões, Marcelo Demoliner e o neozelandês Marcus Daniell entraram em quadra hoje para defrontar ninguém mais ninguém menos do que o detentor do saque mais forte da história: o australiano Sam Groth, que em parceria com Chris Guccione venceu a partida por 7/6 (9) e 6/3.

Sem quebras de saque, o primeiro set foi demorado e só acabou em um emocionante tiebreak, onde a Demoliner/Daniell tiveram quatro set points, mas foram incapazes de converter. Já os australianos precisaram de apenas duas chances para vencer a primeira parcial por 11 a 9.

No segundo set, o ritmo baixou e Groth/Guccione abriram logo 3 a 0 no placar. Marcelo e Marcus até tiveram duas chances de quebra, mas não conseguiram aproveitar. A dupla da casa apenas continuou confirmando e, com ace de Sam, o jogo foi fechado em 7/6 e 6/3.

Agora, Sam Groth e Chris Guccione avançam para encarar a parceria formada por Henri Kontinen e John Peers, campeões do último ATP World Tour Finals e cabeças de chave número quatro do torneio.