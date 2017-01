Goffin bate Thiem de virada e enfrenta Dimitrov nas quartas em Melbourne

Nesta segunda-feira (23), ocorreram as últimas partidas válidas pelas oitavas de final da chave masculina do Australian Open, o primeiro Grand Slam do ano. Cabeça de chave número onze, o belga David Goffin derrotou Thiem para avançar às quartas de final da competição.

Em duas horas e 43 minutos, Goffin venceu o austríaco Dominic Thiem de virada, em quatro sets, com parciais de 5/7 7/6 6/2 e 6/2.

"Estou cansado, mas feliz. Foi uma partida muito boa" declarou David e completou: "Estou feliz por ter achado uma maneira de jogar no segundo set. Saquei muito bem e consegui disputar os dois últimos sets em alto nível."

O adversário de Goffin na próxima rodada veio do confronto entre o búlgaro Grigor Dimitrov - cabeça de chave número 15 - que vem embalado depois do título do ATP 250 de Brisbane, na Austrália, e o algoz de Novak Djokovic: o usbeque Denis Istomin. Também por três sets a um, o tenista da Bulgária levou a melhor, com parciais de 2/6 7/6 6/2 e 6/1.

"Estarei focado em vencer, não nas consequências de uma possível vitória ou derrota" analisou o belga. "Ele (Dimitrov) venceu todas as partidas neste ano. Vem de um título e está jogando de maneira sólida a semana inteira" disse.

Na competição, o tenista da Áustria bateu o alemão Jan Lennard Struff, o australiano Jordan Thompson e o francês Benoit Paire. Já Goffin havia derrotado o norte americano Reilly Opelka, o sérvio Radek Stepanek e o croata Ivo Karlovic.

