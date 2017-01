Venus Williams bate Pavlyuchenkova e volta à semi em Melbourne após catorze anos

Ela está chegando! Após catorze anos, Venus Williams está novamente entre as quatro melhores tenistas do Australian Open. Com as parciais de 6/4 e 7/6 (3), a veterana venceu Anastasia Pavlyuchenkova e conquistou vaga nas semifinais do torneio. Essa foi a quarta vitória da californiana em seis confrontos.

Apesar das duas tenistas aparentarem nervosismo, elas começaram soltas na partida. Com duas quebras de saque para cada lado, o jogo ficou empatado em 2/2, até que ambas confirmaram seus serviços com facilidade.

Errando muito, porém, Anastasia começou a ter desvantagens. Nos últimos dois games do set, a russa cometeu quatro erros, enquanto a americana bateu quatro bolas vencedoras, que determinaram a vitória por 6/3 na primeira parcial.

O segundo set também teve duas quebras para cada lado, e as tenistas estavam jogando de modo mais agressivo, fazendo mais winners e, por consequência, também cometendo mais erros. Por fim, a parcial foi para o tiebreak.

Entre winners e erros, o desempate foi para o intervalo no 3 a 3. Após a pausa, Venus voltou com outro ânimo e foi direto para as linhas, deslocando a adversária. Depois de abrir 6 a 3, ela contou com a nona dupla falta de Pavlyuchenkova para vencer a partida por 6/4 e 7/6 (3).

Agora, Venus Williams avança para encarar a vencedora do jogo entre a americana Coco Vandeweghe e a espanhola Garbiñe Muguruza. O retrospecto da californiana é positivo contra as duas tenistas, sendo 1-0 e 3-0, respectivamente.