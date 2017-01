Federer domina algoz de Murray, vence e faz semi contra Wawrinka na Austrália

Nesta terça-feira (24), foram realizadas as partidas que abriram as quartas de final da chave masculina do Australian Open, o primeiro Grand Slam do ano. Tetracampeão do torneio, o suíço Roger Federer passou por Zverev para avançar na competição.

O cabeça de chave número 17 venceu o alemão Mischa Zverev por três sets a zero, com parciais de 6/1 7/5 e 6/2, em uma hora e 32 minutos de jogo.

Federer começou o jogo de maneira arrasadora. Sem dar as mínimas chances para o alemão, o tenista da Suíça abriu 5/0. Enfim, entrando no jogo, o algoz do escocês Andy Murray confirmou seu serviço na sequência, mas não foi o suficiente: 6/1 para Roger no primeiro set.

A segunda parcial foi mais equilibrada. Voltando a sacar bem, Zverev elevou seu nível de atuação. Desse modo, o set permaneceu parelho até o 5/5, quando o suíço quebrou o saque do adversário para fechar em 7/5 depois de um pouco mais de uma hora em quadra.

No terceiro set, o campeão do torneio em quatro oportunidades seguiu dominando. Devolvendo extremamente bem e aniquilando o poder do adversário na rede, Roger conquistou dois breaks consecutivos para abrir 5/2. Confirmando seu serviço, fechou o jogo em 6/2.

O adversário de Federer na semifinal será seu compatriota Stan Wawrinka - quarto cabeça de chave do torneio - que vem de vitória em cima do francês Jo-Wilfried Tsonga em sets diretos, com parciais de 7/6 6/4 e 6/3.

Retornando de lesão, depois de seis meses afastado, o suíço tetracampeão disputa o que pode ser seu último Australian Open. Motivado, Roger pode surpreender em sua derradeira aparição dentro das quadras de Melbourne. Para isso, terá de mostrar mais do que em suas primeiras partidas na Hopman Cup.

