Serena Williams x Johanna Konta ao vivo online pelas quartas de final do Australian Open

Serena Williams segue firme no torneio australiano e está a três vitórias de ser campeã do torneio e voltar a ser a líder do ranking. Sua algoz na última temporada e atual número um, Angelique Kerber, foi eliminada em sets diretos pela americana Coco Vandeweghe.

Já Konta passou pela russa Ekaterina Makarova em sets diretos, com parciais de 6/1 e 6/4.

LEIA MAIS: Serena Williams vence Strycova e avança às quartas de final do Australian Open

Serena vem de vitória sobre a tcheca Barbora Strycova por dois sets a zero, com parciais de 7/5 6/4 em 1h48 de partida.

A vencedora da partida terá pela frente ou a cabeça de chave número cinco - Karolina Pliskova da República Tcheca - ou Mirjana Lucic Baroni da Croácia.

Se olharmos para seus últimos resultados, não arriscaríamos dizer que ela poderia vencer o Australian Open mais uma vez, no entanto Serena sempre obteve ótimos resultados no torneio australiano. Ela conquistou o titulo seis vezes e apareceu nas duas últimas finais. Não podemos subestimar Serena que ainda é a melhor jogadora e pode vencer qualquer partida.

Serena Williams x Johanna Konta ao vivo online!

Ídolos do público australiano, Roy Emerson e Rod Laver são dois dos maiores vencedores do torneio, juntamente com Novak Djokovic e Roger Federer. Na categoria feminina, a maior campeã é Margaret Court, que dá nome a uma das quadras do complexo de Melbourne Park.

Quando se fala do Aberto da Austrália, todos sabemos que o torneio de Melbourne merece ser elogiado. Com modernidade, atenção e cuidado para com o público, a direção da competição é uma das mais competentes do circuito. E na próxima segunda-feira (16), terá início o primeiro Grand Slam do ano. Celebrando sua 105° edição, o torneio que traz mais público para suas quadras contará novamente com a participação dos melhores tenistas do mundo.

Seja bem-vindo! Nesta madrugada de quarta-feira, você acompanha o confronto entre a norte americana Serena Williams e a britânica Johanna Konta válido pelas quartas de final da chave feminina do primeiro Grand Slam do ano, o Australian Open!