Com direito a "pneu", Vandeweghe massacra Muguruza e avança para a semifinal em Melbourne

Coco Vandeweghe (#35) segue assombrando as cabeças de chave do Australian Open 2017. Nesta terça-feira (24) foi a vez dela mandar a espanhola Garbiñe Muguruza (#7) para casa. Em 1h25 de partida, a norte-americana atropelou a sétima melhor tenista do mundo por dois sets a zero, parciais de 6-4/6-0. A personalidade forte de Vandeweghe divide opiniões entre os fãs de tênis.

Desde o princípio, Vandeweghe pressionou o serviço da espanhola. Ela teve break point no primeiro game e no terceiro, mas só veio a conquistar sua primeira quebra no sétimo (4-3). Pôde ampliá-la no nono, chegando até mesmo ao set point, mas também desperdiçou esta chance.

Já Muguruza não conseguia jogar no saque de Coco. O jogo pesado da norte-americana não permitia que a espanhola criasse muito. Com uma quebra de vantagem, a grande surpresa do torneio fechou em 6-4 e abriu um set a zero.

Se a primeira parcial foi de domínio total de Vandeweghe, a segunda foi um atropelamento completo. Sem tomar conhecimento de sua adversária, Coco emplacou seis games seguidos a partir de três quebras consecutivas e aplicou um "pneu" na sétima melhor tenista do mundo em plena quartas de final de um Grand Slam.

Garbiñe chegou a criar bons momentos em quadra, porém, faltou variação à espanhola. O jogo pesado de Vandeweghe lhe rendeu 31 winners e 20 erros não-forçados. Já Muguruza acertou 14 bolas vencedoras, mas desperdiçou 16 bolas. O serviço da norte-americana também mostra-se como um grande aliado. Jogando com seu primeiro saque, Coco perdeu apenas 3 pontos durante toda a partida.

Pela semifinal do Australian Open, Coco Vandeweghe enfrentará sua compatriota Venus Williams (#17), que venceu a russa Anastasia Pavlyuchenkova (#27) por dois sets a zero, parciais de 6-4/7-6(3). Este será o segundo duelo entre as duas, sendo que Venus venceu a primeira partida.