Rafael Nadal x Milos Raonic ao vivo online pelo Australian Open (0-0)

Como vantagem, Nadal pode gabar-se de ter Carlos Moyá em seu box. O atual treinador do espanhol foi o técnico de Raonic na temporada passada

O vencedor deste confronto enfrentará na semifinal o búlgaro Grigor Dimitrov, que mais cedo venceu o belga David Goffin por 6/2 6/3 e 6/4

O jogo entre Nadal e Raonic está marcado para as 6h30 pelo horário de Brasília

Raonic, por sua vez, tem 23 vitórias e 6 derrotas em 7 participações (contando com a atual), com 79.3% de aproveitamento.

No Australian Open, Rafa tem 49 vitórias e 10 derrotas em 12 participações (contando com a atual), com aproveitamento total de 83%

Já Nadal tenta vencer em Melbourne pela segunda vez. Ele foi campeão em 2009 e vice em 2012 e 2014, quando perdeu na final para Djokovic e Wawrinka, respectivamente

Se vencer hoje, Milos igualará sua melhor campanha no Australian Open, onde perdeu para Murray na semifinal do ano passado

No histórico de sets disputados, foram 19 até hoje. Nadal venceu 14 e Raonic venceu 5.

Rafael Nadal x Milos Raonic ao vivo online

Em quadras duras como a Rod Laver Arena, Rafael lidera por 5-2

São oito confrontos até hoje entre Raonic e Nadal. No retrospecto, o espanhol lidera por 6-2. Apesar disso, o canadense venceu o último jogo entre eles por 4/6 6/3 e 6/4, há menos de um mês atrás, em Brisbane.

Um bom dia para você que acompanha a VAVEL Brasil! A partir de agora iremos curtir as emoções de Rafael Nadal x Milos Raonic, em jogo válido pela semifinal do Australian Open. Fique conosco!