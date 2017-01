Roger Federer x Stan Wawrinka: o duelo suíço na semifinal do Australian Open

Nesta quinta-feira (26), ocorre a primeira semifinal da chave de simples masculina do Australian Open, o primeiro Grand Slam do ano. O cabeça de chave número quatro, Stan Wawrinka da Suíça, tem pela frente o compatriota cabeça de chave número 17 da competição: Roger Federer.

Federer vem de vitória fácil sobre o algoz de Andy Murray, Mischa Zverev da Alemanha, em sets diretos, com parciais de 6/1 7/5 e 6/2, em uma hora e 32 minutos de jogo. Já Stan ganhou do francês Jo-Wilfried Tsonga também por três sets a zero, com parciais de 7/6 6/4 e 6/3.

A partida marcará o 22º encontro entre os dois suíços no circuito da ATP. O último confronto entre ambos ocorreu na semifinal do ATP World Tour Finals de 2015, quando Roger venceu por dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 6/3. No head to head, o natural da Basileia tem vantagem de 18 vitórias, contra apenas três de Wawrinka.

Em fases finais de torneios Major, os dois já se enfrentaram na semifinal do US Open de 2015, com vitória de Federer em sets diretos, nas quartas de final de Roland Garros do mesmo ano, com triunfo de Wawrinka, e nas quartas de Wimbledon 2014, quando Roger ganhou.

Retornando de lesão, depois de seis meses afastado, o suíço tetracampeão disputa o que pode ser seu último Australian Open. Motivado, Roger pode surpreender em sua derradeira aparição dentro das quadras de Melbourne. Para isso, terá de mostrar mais do que em suas primeiras partidas na Hopman Cup.

Já o campeão em 2014, é considerado por muitos a maior incógnita do circuito por ser imprevisível. Assim como ocorreu no último Major da temporada passada, quando, após ficar a um set da eliminação na terceira rodada pelo britânico Daniel Evans, Stan surpreendeu vencendo favoritos e acabando com o título inédito.

