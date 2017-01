Nadal vence Raonic em sets diretos e avança às semifinais do Australian Open

Foto: Getty Images

Foi a nona vez que Rafael Nadal e Milos Raonic se enfrentam na história (com esse jogo, 7V do espanhol e 2V do canadense), e como sempre, mais um grande jogo para a conta. Um já fez a sua história no tênis, mas quer mais, muito mais; o outro é o atual número 3 do mundo, e ainda quer escrever a sua história no tênis, mas história ou atualidade não garantem vitória, e foi isso que vimos na partida entre os dois.

O jogo em si foi bom de se assistir, Nadal e Raonic proporcionaram muitas jogadas de levantar o público, além de muita emoção, quando o espanhol salvou dois break points no segundo set, que consequentemente dariam o empate para o canadense no jogo.

Com a triunfo, Rafael Nadal vai enfrentar Grigor Dimitrov nas semifinais, que passou por David Goffin com um 3 a 1 (5/7, 7/6, 6/2 e 6/2). Do outro lado da chave, vamos ter nada mais nada menos que Roger Federer x Stan Wawrinka, ou seja, o sonho de termos uma final épica entre Nadal x Federer segue vivo.

Raonic vai bem, mas erra em lances capitais

O canadense fez um bom jogo contra o Nadal, principalmente no saque (14 pontos), isso não podemos negar, mas a afobação dele para definir os pontos foi talvez o principal inimigo, além do fortíssimo adversário no outro lado da quadra, que sabe aproveitar desses erros. O melhor exemplo disso foi no segundo set, quando Milos desperdiçou SEIS set points, sim, SEIS, e todos esses erros, contra um Nadal forte mentalmente, é pedir para perder.

Nadal firme no jogo e vaga na semifinal garantida

Quem diria que o espanhol venceria o número 3 do mundo com um 3 a 0 hein?! Pois isso aconteceu, e não foi por acaso; firmeza e consistência, além do poder mental, fizeram Rafael Nadal passar bem por Milos Raonic. Foi um jogo onde o toque de experiência fez a diferença, pois a pressa do canadense fez ele ver quebras e pontos capitais voando de suas mãos, enquanto isso, Rafa estava paciente, tranquilo psicologicamente, além de ir muito bem nos seus games de saque.

Poucos poderiam imaginar que o Nadal chegaria nas semifinais, e ainda passando por Milos Raonic com um 3 a 0, mas sim isso aconteceu, e do outro lado tem o Federer jogando contra o seu freguês Wawrinka. Tudo bem que a missão do espanhol é passar pelo Dimitrov que está voando, mas será que vamos ter a final dos sonhos? É esperar!

Estatísticas do jogo: Rafael Nadal 3-0 Milos Raonic

Dupla falta: 4 - 2

Aces: 4 - 14

Quebra de saque: 2/3 - 0/4

Erros não forçados: 21 - 32

Total de pontos: 117 - 95