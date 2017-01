A surpreendente história de Mirjana Lucic-Baroni,semifinalista do Australian Open 2017 | Foto: WTA/Divulgação

O Australian Open 2017 não para de nos surpreender. Após uma série de zebras impressionantes, a eliminação dos dois principais cabeças de chave do torneio no mesmo dia e os retornos magistrais de Rafael Nadal (#9) e Roger Federer (#17), Melbourne pareceu ter guardado o melhor para seus dias finais. Nesta quarta-feira (25) na quadra Rod Laver, a croata Mirjana Lucic-Baroni (#79) voltou a fazer história no mundo do tênis após 17 anos.

Pelas quartas de final, Mirjana derrotou Karolina Pliskova - atual número 5 do mundo e uma das tenistas com maior potencial para esta temporada, vinda de título no WTA Premier de Brisbane há cerca de uma semana - por dois sets a um, parciais de 6-4/3-6/6-4, em 1h47 de partida. Avançando para a semifinal, a croata iguala seu maior resultado em um Grand Slam, feito de 17 anos atrás quando ela denunciou e fugiu dos abusos que sofria de seu pai.

Uma das maiores promessas do tênis

Lucic-Baroni começou a despontar no mundo do tênis já aos 14 anos, quando conquistou seu primeiro título júnior do US Open em 1996. No ano seguinte, emplacou outros dois títulos de Major também na categoria júnior, só que desta vez no Australian Open, vencendo tanto a chave de simples quanto a chave de duplas do torneio.

Tornou-se profissional em abril de 1997 aos 15 anos de idade e uma semana depois já vencia seu primeiro torneio de nível WTA em Bol, na Croácia. Também chegou à final de seu segundo evento da carreira, mas perdeu em Strasbourg para Steffi Graf - número 2 do mundo na época.

Os feitos da croata só aumentavam. Em 1998, voltou à chave de duplas do Australian Open formando parceria com Martina Hingis e foi campeã logo em seu primeiro torneio, se tornando a jogadora mais nova a vencer o Major australiano. Porém, o primeiro obstáculo da carreira da jovem Mirjana veio neste mesmo ano. No começo de julho, a croata se mudou com a mãe e os irmãos para os Estados Unidos denunciando os maus-tratos - abusos físicos e mentais - que sofriam de seu pai e técnico na época, Marinko Lucic.

Afastada do pai, Lucic-Baroni continuou com os bons resultados e, em 1999, alcançou seu maior feito de ser semifinalista na chave de simples de Wimbledon. A partir de 2000, Mirjana sofreu com uma série de problemas pessoais e financeiros - uma de suas acusações contra o pai era de que ele pegara uma parte do dinheiro ganho por ela nas competições - que levaram a decadência de seu jogo. A croata parou após o US Open em 2003 e dando uma pausa em sua carreira aos 21 anos.

O retorno em 2007

Em maio de 2006, em entrevista ao New York Daily News, Mirjana explicou os motivos para a pausa na carreira e afirmou que estaria para voltar ao mundo do tênis treinando com seu novo técnico Ivan Beros.

O retorno da croata foi trabalhoso. Ela ganhava convites para entrar nos torneios, mas o mundo do tênis havia mudado, as rotinas de treinamentos de suas adversárias eram outras. Lucic-Baroni voltou a jogar por uma temporada inteira apenas em 2009 e, no ano seguinte, voltou a ser campeã após 12 anos no ITF US$ 25 mil de Jackson. Ela retornou ao top 100 em 2014, ano em que alcançou as oitavas de final do US Open, e se manteve desde então.

Serena Williams a sua espera

Após 20 anos de carreira profissional, o Australian Open ganhou um novo significado para Mirjana Lucic-Baroni, além dos títulos de juniores e o troféu ao lado de Hingis, ela agora é semifinalista em 2017. A croata se prepara para enfrentar ninguém mais que Serena Williams (#2). Elas já se confrontaram em duas oportunidades, sendo que a norte-americana venceu ambas.