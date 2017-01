Serena vence Konta e se classifica para a semifinal em Melbourne

O jogo dessa madrugada (25) foi o primeiro duelo entre a americana Serena Williams (2) e a sensação inglesa Johanna Konta (9). Havia uma grande expectativa já que elas nunca haviam jogado antes, no entanto Serena não precisou de mais de uma hora e quinze minutos para vencer a partida por 6-2 6-3.

Durante o primeiro set Williams se mostrou bem focada. Nos primeiros games parecia que o jogo seria bem equilibrado, ao todo as jogadoras tinham marcado 11 pontos vencedores, sendo cinco da inglesa e 6 da americana.

No entanto, já no quarto game, Williams quebrou o serviço da adversaria e abriu o placar em 3-1. Após este game a partida voltou a manter um equilíbrio. Serena voltou a vencer no saque da inglês no game final e fechar a primeira parcial em 6-2.

O inicio do segundo set foi complicado para a americana. Apensar de ter vencido o primeiro game, ela passou por um momento de instabilidade. Konta aproveitou da situação e passou a jogar mais ofensivamente contra Williams e marcou 3 games seguidos.

Em um game agressivo somando dois aces e um ponto vencedor Serena voltou a vencer. No sexto game do set, a inglesa não conquistou nenhum ponto e, após cometer muitos erros, permitiu que a americana quebrasse o seu serviço. Aproveitando as chances Williams tirou todas as esperanças de Konta virar o jogo.

A americana precisou de mais alguns minutos para vencer três games seguidos e fechar o jogo em 6-2 6-3. A partida era importante para a britânica que defendia os pontos da semi-final do ano passado quando perdeu para a campeã Angelique Kerber (1) da Alemanha.

Na a próxima rodada Serena enfrentará a experiente croata Marjana Lucic-Baroni (79) que surpreendeu o mundo nessas duas últimas semanas ao vencer Agnieszka Radwanska (3) da Polônia e Karolina Pliskova (5) da República Tcheca e se classificar pela segunda vez na carreira para uma semi-final de Grand Slam. As duas tenistas já se encontraram duas vezes em partidas da WTA com vitória da americana em 1998.

Por coincidência do destino, na primeira vez que atingiu esta etapa de um Grand Slam, Lucic-Baroni competiu com a então número dois do mundo, Steffi Graf da Alemanha. Desta vez, a croata enfrentará mais uma vez a então melhor jogadora da historia.