Em partida perfeita, Dimitrov vence Goffin e avança à semifinal do Australian Open

Foto: Getty Images/Clive Brunskill

Grigor Dimitrov parece estar vivendo um mês encantado. O búlgaro 15° do ranking da ATP, derrotou nessa quarta-feira (25), o belga David Goffin, 11° do mundo, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/2 e 6/4 em 2h12 de partida e chegou na semifinal do Australian Open.

Essa é apenas a segunda vez que Dimitrov alcança uma semifinal de Grand Slam, a primeira havia sido em Wimbledon, em 2014. Na ocasião, acabou eliminado do torneio inglês por Novak Djokovic, que venceu por 3 sets a 1. Agora para conseguir chegar na tão sonhada e inédita final, o búlgaro terá pela frente ninguém menos que o espanhol Rafael Nadal, que derrotou o canadense Milos Raonic e carimbou sua vaga na semi.

O jogo

O jogo começou amplamente favorável para Dimitrov, que encaixou muito bem os saques, e com o backhand funcionando muito bem, conseguiu logo de cara abrir 3 a 0. Goffin não se entregou, alongou os pontos e na raça devolveu a quebra no quinto game e logo depois deixou o set empatado novamente.

Ai foi a vez do búlgaro novamente se sobressair na partida, conseguindo mais uma quebra e logo depois fechando a parcial em 6/3 abrindo 1 a 0 no jogo.

O segundo set se iniciou com uma troca de gentilezas entre os tenistas, que trocaram quebras até o quarto game. Logo depois, Dimitrov voltou a sacar como no início do jogo, confirmando seu serviço, e depois conseguindo quebrar novamente o belga, assim deslanchando no set e conseguindo fechar em 6/2.

Goffin como de costume, foi valente e lutou bravamente na terceira parcial. Mas Grigor Dimitrov parecia fazer jús as suas comparações com Roger Federer, e acabou dominando o belga o set todo, conquistando uma quebra e fechando em 6/4 e a partida em 3 a 0.