Jogo Roger Federer x Stan Wawrinka ao vivo online pelo Australian Open (0-0)

Backhand vencedor de Stan! 1/1 no primeiro set!

1° ace de Wawrinka no jogo. 40/15

Saque aberto e a devolução fica na rede. 30/15

Backhand de Roger fica na rede. 15/15

Federer devolve angulado e Wawrinka manda fora, de forehand. 0/15

Linda devolução de Wawrinka, mas Federer muda a direção e vence o ponto! 1/0 no primeiro set!

Saque aberto e Wawrinka devolve para fora, de slice. 40/15

O forehand escapa, vai para fora, à direita. 30/15

Devolução na rede! 30/0

Wawrinka devolve fora o primeiro serviço do jogo. 15/0

Vamos lá! Vai começar o jogo!

Federer venceu o sorteio e escolheu começar sacando!

Os jogadores adentram a Rod Laver Arena!

Já Wawrinka não poderá mais subir de colocação, independente do resultado. Ele será o 3° do mundo, igualando o melhor ranking de sua carreira

Na semifinal, Federer não perde mais pontos, já que já igualou a campanha do ano anterior. Em caso de vice-campeonato, ele será o 14° do mundo. Se for campeão, será o 10°

O vencedor da partida entre os dois suíços estará na grande final do Australian Open 2017, para encarar Rafael Nadal ou Grigor Dimitrov

O jogo entre Federer e Wawrinka está marcado para as 6h30, pelo horário de Brasília

Roger Federer x Stan Wawrinka ao vivo online

Em quadras rápidas como a Rod Laver Arena, Wawrinka jamais conseguiu bater Federer. As únicas vitórias de Stan são em quadras de saibro.

Esse será o 19° confronto entre os suíços. No retrospecto, Federer lidera por 15-3

Muito bom dia a você que acompanha a VAVEL Brasil! Hoje estaremos juntos para presenciar um jogão entre Roger Federer e Stan Wawrinka, pela semifinal do Australian Open! Siga conosco!