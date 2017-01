Ex-top 10, sérvio Tipsarevic é o primeiro convidado para o Brasil Open/ Foto: Getty Images

Nesta quarta-feira (25), foi divulgada para quem se destinará o primeiro wild card da 17ª edição do Brasil Open de Tênis. Ex-top 8 no ranking mundial, o sérvio Janko Tipsarevic disputa o torneio neste ano, na tentativa de recuperar seu nível de jogo que já o fez um dos melhores do mundo.

“Estou muito ansioso para jogar pela primeira vez na América do Sul” declarou ele e completou: “Alguns jogadores já me falaram muito bem sobre o Brasil Open. Agradeço a oportunidade de jogar em São Paulo.”

Campeão da Copa Davis de 2010, Tipsarevic ocupa atualmente a 1-4ª posição no ranking mundial. Somente nesta temporada, o natural de Belgrado já conquistou dois títulos de torneios de nível ATP Challenger, sendo ambos em Bangkok, na Tailândia.

Neste ano, o torneio será disputado nas quadras de saibro do Esporte Clube Pinheiros, localizado na zona Sul da cidade de São Paulo, entre os dias 27 de fevereiro e cinco de março.

Os tenistas da casa que disputam o torneio serão o número um do país Thomaz Bellucci - 62º colocado no ranking da ATP - além do cearense Thiago Monteiro e o experiente Rogério Dutra Silva, o "Rogerinho".

Confira a lista dos inscritos para o Brasil Open de 2017:

Pablo Cuevas (URU) 22o.

Albert Ramos Vinolas (ESP) 26o.

Pablo Carreno Busta (ESP) 31o.

João Sousa (POR) 37o.

Federico Delbonis (ARG) 44o.

Fabio Fognini (ITA) 48o.

Diego Schwartzman (ARG) 54o.

Thomaz Bellucci (BRA) 62o.

Facundo Bagnis (ARG) 65o.

Horacio Zeballos (ARG) 68o.

Gastão Elias (POR) 77o.

Renzo Olivo (ARG) 79o.

Guido Pella (ARG) 81o.

Thiago Monteiro (BRA) 83o.

Gerald Melzer (AUT) 87o.

Carlos Berlocq (ARG) 90o.

Dusan Lajovic (SRB) 94o.

Rogério Dutra Silva (BRA) 100o.

Victor Estrella Burgos (DOM) 103o.

