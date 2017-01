Venus Williams x CoCo Vandeweghe AO VIVO pelo Grand Slam do Australian Open 2017

Atualiza o conteúdo

Boa noite para todos ligados aqui na VAVEL Brasil! Hoje teremos a grande semifinal norte-americana no Australian Open entre Venus Williams e CoCo Vandeweghe ao vivo. Fique conosco e acompanhe todos os lances da partida!

Após vencer Garbine, CoCo falou de quando pediu o seu primeiro autógrafo a Venus Williams. “Não foi fácil. Uns anos mais tarde ela perguntou-me na seleção se eu ainda queria, mas disse-lhe que não tinha caneta naquele momento”.

Já CoCo Vandeweghe irá para sua primeira semifinal de Grand Slam.

A veteraníssima campeã derrotou a russa Anastasia Pavlyuchenkova em 2003 pela semifinal do torneio por 6-4 e 7-6(3).

Venus Williams de 36 anos está devolta a semifinal do Australian Open após 14 anos.

Pela semifinal do Australian Open, Coco Vandeweghe enfrentará sua compatriota Venus Williams (#17), que venceu a russa Anastasia Pavlyuchenkova (#27) por dois sets a zero, parciais de 6-4/7-6(3). Este será o segundo duelo entre as duas, sendo que Venus venceu a primeira partida.

Coco Vandeweghe (#35) segue assombrando as cabeças de chave do Australian Open 2017. Nesta terça-feira (24) foi a vez dela mandar a espanhola Garbiñe Muguruza (#7) para casa. Em 1h25 de partida, a norte-americana atropelou a sétima melhor tenista do mundo por dois sets a zero, parciais de 6-4/6-0. A personalidade forte de Vandeweghe divide opiniões entre os fãs de tênis.