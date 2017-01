Federer supera Wawrinka em cinco sets e vai à final Australian Open

Nesta quinta-feira (26), foi disputada a primeira semifinal da chave de simples masculina do primeiro Grand Slam do ano, o Australian Open. Cabeça de chave número 17, o suíço Roger Federer se classificou para mais uma final em Melbourne depois de derrotar o compatriota Wawrinka.

O tetracampeão do torneio venceu Stan Wawrinka por três sets a dois, com parciais de 7/5 6/3 1/6 4/6 e 6/3, em três horas e cinco minutos de jogo.

O adversário de Federer na próxima rodada vem do confronto entre o espanhol Rafael Nadal - campeão em 2009 - e o búlgaro Grigor Dimitrov - cabeça de chave número 15 do torneio.

O jogo

A partida começou de maneira muito equilibrada. Nos onze primeiros games, cada tenista teve três chances de quebra que não conseguiram confirmar. Isso seguiu até o 6/5, quando Stan sacava. Depois de igualar o game em 30/30, Roger elevou seu nível de jogo e, com ótimas devoluções, conquistou o break crucial depois do erro de seu adversário.

A segunda parcial continuou parelha até o sexto game, quando, em um momento de descontração, Wawrinka permitiu que Federer abrisse vantagem: 4/2. A partir daí, o natural da Basileia cresceu ainda mais no jogo, para fechar o segundo set em 6/3.

Depois de solicitar atendimento médico, Stan voltou melhor à quadra. Logo no quarto game, quando seu adversário sacava, conquistou uma quebra. Mais agressivo, quebrou o serviço de Federer novamente para abrir 5/1. Após confirmar seu serviço, descontou: 6/1 no terceiro set.

Em melhor momento no jogo, começou a quarta parcial com uma quebra. Na sequência, Roger devolveu o break, empatando. No nono game, quando Federer sacava no 4/4, Stan encaixou bons winners e abriu vantagem: 5/4. Confirmando o saque, empatou com 6/4 no quarto set.

O quinto set seguiu equilibrado até o sexto game. Wawrinka sacava para empatar a parcial em 3/3, porém, perdendo intensidade, permitiu que seu adversário quebrasse seu saque. Sem desperdiçar a oportunidade, Federer abriu 5/2 depois de confirmar seu game de saque. Mantendo a vantagem, o suíço fechou a partida em 6/3 para chegar à final depois de sete anos.

Retornando de lesão, depois de seis meses afastado, o suíço tetracampeão disputa o que pode ser seu último Australian Open. Motivado, Roger pode surpreender em sua derradeira aparição dentro das quadras de Melbourne. Para isso, terá de mostrar mais do que em suas primeiras partidas na Hopman Cup.

